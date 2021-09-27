Медики считают, что микропластик попадает в кишечник детей при нагревании бутылочек для кормления, а также от синтетических ковровых покрытий.

Ученые из Университета Нью-Йорка обнаружили в кале младенцев в 13 раз больше микропластика, чем в фекалиях взрослых. По мнению исследователей, микропластик попадает в организм детей из бутылочек для кормления и синтетических ковровых покрытий.

Исследование было опубликовано в Environmental Science & Technology Letters, пишет N+1.

Медики утверждают, что микропластик образуется при разрушении более крупных его фрагментов, например, при нагревании. Более того, в составе некоторых косметических средств пластик содержится уже в форме микрочастиц. Люди глотают эти частицы, не замечая.

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В ходе нового исследования ученые решили сравнить количество микропластика в кале детей и взрослых. Они собрали образцы кала 10 взрослых, шести годовалых детей и трех новорожденных. С помощью масс-спектрометрии исследователи определили содержание двух видов пластика – полиэтилентерефталата и поликарбоната.

В кале детей содержание ПЭТ было в 13 раз выше, чем у взрослых. Эксперты рассчитали, что в день дети заглатывают 83000 нанограмм ПЭТ на килограмм массы, а взрослые – 5800 нанограмм ПЭТ на килограмм массы.

Медики считают, что микропластик попадает в кишечник детей при нагревании бутылочек для кормления, а также от синтетических ковровых покрытий.

Исследователи отмечают, что заглатывание микропластика опасно, поскольку он может проникать в кровоток и вызывать воспаление тканей и клеточную смерть.

Ранее, как писал УНИАН, ученые из Ирландии уже выяснили, что младенцы, которых кормят из бутылочки, потребляют с молоком миллионы микрочастиц пластика в день.

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Автор: Виктория Гордиенко