Корейские ученые разработали тест, который за 20 минут определяет наличие опухоли. Сейчас при подозрении на рак предстательной железы специалисты проводят анализ крови, точность которого лишь 20-30%. Если результат положительный, то следом назначают биопсию, повышающую риски побочных эффектов.
Часто мужчины вынуждены проходить лишнюю процедуру биопсии, поскольку анализ крови на ПСА (простато специфический антиген) может дать ложно-положительный результат на рак. Нередко ситуация обратная – при наличии опухоли тест выдает низкую вероятность рака. Новый тест за 20 минут определит рак с почти 100% точностью, пишет 24 канал со ссылкой на EurekAlert.
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Ученые из Корейского института науки и технологий стремились упростить диагностику и сделать ее точной. Они разработали сверхчувствительные биосенсоры, которые определяют в образце мочи несколько биомаркеров рака.
До сих пор анализ мочи использовался только для оценки групп риска на рак простаты, однако ученым удалось разработать сверхчувствительный, который улавливает 4 наиболее информативные факторы предполагаемой опухоли.
Биосенсор работает на основе искусственного интеллекта, который научили измерять следы выбранных биомаркеров в моче. Точность теста проверили на 76 образцах мочи от пациентов с установленным диагнозом.
Точность составила более 99%, а для выполнения диагностики требуется лишь небольшое количество биоматериала.
Внедрение такого теста снизит количество ненужных инструментальных исследований и повысит точность диагностики рака опухоли на ранней стадии, уверены ученые.
Ученые отметили, что разработанный тест можно будет применять и для диагностики и других типов рака. Однако пока не сообщают предполагаемые сроки адаптации нового теста для других онкологических заболеваний.
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