Внедрение такого теста снизит количество ненужных инструментальных исследований и повысит точность диагностики рака опухоли на ранней стадии, уверены ученые.

Корейские ученые разработали тест, который за 20 минут определяет наличие опухоли. Сейчас при подозрении на рак предстательной железы специалисты проводят анализ крови, точность которого лишь 20-30%. Если результат положительный, то следом назначают биопсию, повышающую риски побочных эффектов.

Часто мужчины вынуждены проходить лишнюю процедуру биопсии, поскольку анализ крови на ПСА (простато специфический антиген) может дать ложно-положительный результат на рак. Нередко ситуация обратная – при наличии опухоли тест выдает низкую вероятность рака. Новый тест за 20 минут определит рак с почти 100% точностью, пишет 24 канал со ссылкой на EurekAlert.

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Ученые из Корейского института науки и технологий стремились упростить диагностику и сделать ее точной. Они разработали сверхчувствительные биосенсоры, которые определяют в образце мочи несколько биомаркеров рака.

До сих пор анализ мочи использовался только для оценки групп риска на рак простаты, однако ученым удалось разработать сверхчувствительный, который улавливает 4 наиболее информативные факторы предполагаемой опухоли.

Биосенсор работает на основе искусственного интеллекта, который научили измерять следы выбранных биомаркеров в моче. Точность теста проверили на 76 образцах мочи от пациентов с установленным диагнозом.

Точность составила более 99%, а для выполнения диагностики требуется лишь небольшое количество биоматериала.

Внедрение такого теста снизит количество ненужных инструментальных исследований и повысит точность диагностики рака опухоли на ранней стадии, уверены ученые.

Ученые отметили, что разработанный тест можно будет применять и для диагностики и других типов рака. Однако пока не сообщают предполагаемые сроки адаптации нового теста для других онкологических заболеваний.

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Автор: УНИАН