Отмечается, что этот чат-бот поможет людям разобраться, какие услуги они могут получить бесплатно, и поможет им начать лечение.

В Украине пациентские организации запустили чат-бот "Лечись", который сориентирует в бесплатных медицинских услугах всех, кто столкнулся с диагнозом "Рак молочной железы".

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, чат-бот «Лечись» — это инструмент в мессенджере Telegram, который поможет каждому, кто столкнулся с диагнозом «Рак молочной железы», сориентироваться, в каком медицинском учреждении медицинские услуги и в каком объеме можно получить бесплатно. Пользователь чат-бота выбирает услугу, после чего получает пошаговую инструкцию с необходимой информацией.

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Также в Минздраве говорят, что «Лечись» поможет отстоять право на бесплатную медицинскую помощь, предотвращать коррупцию в медучреждениях, в частности сделает невозможным нелегальную оплату услуг или лекарственных средств, которые есть в перечне НСЗУ как бесплатные.

Как рассказала глава ОО «Лекарства Контроль» Наталья Гуран, ее организация уже не один год работает над улучшением доступа к лекарствам. Но, говорит, сейчас есть потребность в донесении информации о бесплатных услугах и медикаментах в борьбе с раком, который ежегодно уносит десятки тысяч жизней в Украине.

«Для качественного воплощения чат-бота мы проанализировали большой массив данных: реестры учреждений здравоохранения, договоры НСЗУ с онкобольницами и тому подобное. Однако наша главная цель — донести до больных с диагнозом "рак", что не нужно опускать руки, потому что есть реальные и доступные возможности лечения онкологии», — отметила Гуран.

Соучредитель ОО «Афина. Женщины против рака» Виктория Романюк говорит, что многие пациенты не знают, какие именно услуги в онкоцентре являются бесплатными. Из-за этого, мол, существуют стереотипы, что лечение онкологии очень дорогое, поэтому многие от него отказываются.

«Этот чат-бот поможет людям разобраться, какие услуги они могут получить бесплатно, и поможет им начать лечение. Чат бот максимально легкий в использовании и доступен для всех смартфонов и компьютеров», — добавила она.

Как пояснил директор Департамента развития электронного здравоохранения НСЗУ Дмитрий Черныш, в программе медицинских гарантий на 2021 год предусмотрена ранняя диагностика рака и лечение онкозаболеваний — химиотерапевтическое и радиологическое. Также внедрен новый пакет лечения и сопровождения пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями.

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Автор: Виктория Гордиенко