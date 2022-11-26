Все ныне существующие вакцины требуют постоянного обновления, чтобы успевать за мутациями вирусов, и едва ли смогут предложить такую же надежную защиту.

Ученые утверждают, что добились успеха в создании универсальной вакцины, от всех 20 разновидностей гриппа.

Вакцина, созданная на основе той же технологии мРНК (MRNA), которая успешно применяется в прививках от коронавируса, содержит элементы всех известных вирусов и в принципе должна защищать даже от новых штаммов, способных вызывать пандемию, сообщает Би-би-си.

Все ныне существующие вакцины требуют постоянного обновления, чтобы успевать за мутациями вирусов, и едва ли смогут предложить такую же надежную защиту. Пока новая вакцина была испытана лишь на лабораторных животных, так что впереди - клинические испытания на людях. Однако по мнению экспертов, универсальная вакцина может появиться уже в 2024 году.

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Как следует из опубликованных результатов исследования, проводившегося в США, в ходе клинических экспериментов на мышах и хорьках новая вакцина показала хорошие результаты защиты от всех известных на сегодня разновидностей гриппа.

Потенциально это открывает возможности для создания универсальной вакцины, которая смогла бы в принципе предотвращать будущие пандемии гриппа.

Эта вакцина, состоящая из двух доз, использует ту же технологию матрицы РНК (mRNA), которую применили компании Pfizer, BioNTech и Moderna при разработке прививок от ковида. мРНК - это молекула, в которой содержится инструкция для клетки по производству антител с помощью ее собственных внутренних механизмов. Чтобы успешно попасть в клетку и не разрушить ее, мРНК путешествует в защитной оболочке, которую называют липидной наночастицей.

При этом вакцина не обещает раз и навсегда покончить с сезонным гриппом, но может существенно облегчить работу медикам, которые каждый год вынуждены менять формулу прививки в надежде, что она сможет дать защиту от новых штаммов.

Впрочем, на вопрос Би-би-си о том, может ли новая вакцина быть готова уже к этой зиме, профессор нейрологии Университета королевы Марии Джон Оксфорд предложил не торопиться.

"Я бы не стал гнать события, но хотя я не азартный человек, я бы сделала ставку на то, что мы получим эту вакцину к следующей зиме, - заявил профессор Оксфорд. - Я точно знаю, что она появится, и не могу выразить словами, каким прорывом стало это исследование. Благодаря новой технологии мРНК вакцины появилась возможность приручить двух зверей из джунглей респираторных заболеваний - грипп и ковид. И в ближайшие годы это нам здорово поможет".

Новую вакцину тоже придется периодически обновлять, чтобы она была эффективна против новых штаммов, однако, по словам профессора Оксфорда, потенциально она сможет спасти многие тысячи жизней.

"Взгляните на ковид, сколько людей от него умерло, и скольких потом спасли новые вакцины, - сказал он, - а ведь мы часто недооцениваем опасность вирусов гриппа. Нам надо взяться за них, как мы взялись за ковид, и я думаю, что грипп - это следующий крупный зверь, которого предстоит укротить".

В отличие от стандартных вакцин, которые несут один или два варианта гемагглютинина (гликопротеина, который присутствует на поверхности вируса гриппа и является ключевым элементом механизма заражения), экспериментальная вакцина содержит сразу 20 вариантов этого белка в расчете на то, что иммунная система человека в будущем распознает любой вирус гриппа.

В ходе лабораторных экспериментов иммунные системы подопытных животных распознавали белки гемагглютинина и защищали организм от 18 штаммов гриппа А и двух штаммов типа B. При этом антитела, выработке которых способствовала новая вакцина, сохранялись в крови по меньшей мере четыре месяца после инъекции.

По словам исследователей, вакцина снижала симптомы заболевания и предотвращала смертельные исходы даже в тех случаях, когда подопытных хорьков заражали вирусами, элементов которых не было в вакцине.

При этом, как подчеркивает руководитель исследования Скотт Хенсли из Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете, универсальная вакцина не обязательно будет предотвращать заражение.

"Идея была в том, чтобы создать вакцину, которая давала бы людям базовую иммунную память на разные штаммы гриппа, - пояснил ученый. - И это могло бы заметно снизить число тяжелых случаев заболевания и смертей при очередной пандемии".

Разумеется, в каждой бочке меда должна быть своя ложка дегтя, и как пишут рецензенты исследования, Алисон Келвин и Деррил Фалзарано из Саскечеванского университета в Канаде, остаются серьезные вопросы к тому, как оценивать эффективность и потенциальные требования к вакцине от будущих вирусов, которых пока нет в природе.

А директор Института глобального здравоохранения при медицинском центре Маунт-Синай в Нью-Йорке Адольфо Гарсия-Састрем подчеркивает, что хотя первые результаты тестирования и предполагают защиту от всех подвидов вируса гриппа, с точностью об этом можно будет говорить лишь после испытаний на группах добровольцев.

Грипп в Украине

По состоянию на конец октября в Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ был ниже эпидемического порога на 72,2%.

В столице за 43-ю неделю было зарегистрировано 6 тыс. 578 больных гриппом и ОРВИ в том числе и COVID-19.

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