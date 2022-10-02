Врач-иммунолог, член экспертной группы при Министерстве здравоохранения Федор Лапий отметил, что в законе есть статья об иммунопрофилактике, но нет новых положений об обязательности и принудительности.

В новом законе о системе общественного здоровья не предусматривается введение принудительной вакцинации.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил врач-иммунолог, член экспертной группы при Минздраве Украины Федор Лапий, отвечая на вопрос, вводится ли законом №4142 принудительная вакцинация.

"Нет, абсолютно. И раньше у нас существовали нормы закона – закон "О защите населения от инфекционных болезней", закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения". Не говоря о том, что выше законов у нас есть Конституция, где есть понятие прав и обязанностей. Это закон об общественном здоровье. Там есть, действительно, статья об иммунопрофилактике, но абсолютно ничего нового относительно обязательности, принудительности, в сравнении с тем, что мы уже имели раньше, там ничего нет", - сказал Лапий.

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Он посоветовал всем противникам вакцинации и оппонентам закона о системе общественного здоровья внимательно перечитать Конституцию Украины.

"Что касается Конституции, то стоит ее прочитать. Где есть статьи, которые говорят о том, что есть права, есть обязанности граждан Украины, и одна из статей, что высшая ценность – это жизнь. И мы говорим о том, что у граждан есть обязанность уберегать и свои, и другие жизни, особенно когда речь идет о детях - родители за это ответственны", - добавил Лапий.

Он отметил, что в новом законе о системе общественного здоровья перечисляется больше, чем раньше, количество инфекционных заболеваний.

"В этом законе, в разделе иммунопрофилактики, перечисляется не шесть инфекционных заболеваний, которые звучали в законе Украины "О защите населения от инфекционных болезней", а - 11. Десять из которых мы уже имеем в календаре прививок. А 11-я инфекционная болезнь, которая в этом законе упоминается, - это вакцинация против пневмококковой инфекции. И Украина, пожалуй, одна из очень немногих стран, которая еще до сих пор не начала защищать своих детей и свое население от инфекций, которые связаны с пневмококком", - сказал Лапий.

Закон о системе общественного здоровья

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Верховная Рада приняла закон о системе общественного здоровья (№4142). Документ определяет правовые, организационные, экономические и социальные основы функционирования системы общественного здоровья в Украине. Президент Владимир Зеленский уже подписал этот закон.

Противники вакцинации выступали против принятия этого закона и утверждали, что в нем есть норма о принудительной вакцинации.

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