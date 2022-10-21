В некоторых препаратах на основе сиропа обнаружили вещества, приводящие к острой почечной недостаточности.

В Индонезии 99 детей умерли из-за сиропа от кашля. Из-за этого в стране приостановили продажу всех жидких лекарств.

В некоторых препаратах на основе сиропа обнаружили вещества, приводящие к острой почечной недостаточности, пишет "BBC Украина".

Пока неизвестно, были лекарства импортными или местного производства.

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Власти страны заявили о около 200 случаев острой почечной недостаточности у детей, большинство из которых были в возрасте до пяти лет.

Стоит добавить, что в этом месяце ВОЗ заявила о расследовании в отношении препаратов индийской фармкомпании, которые могли повлечь гибель почти 70 детей в Гамбии.

Речь идет о пероральном растворе прометазина, детском сиропе против кашля Kofexmalin, детском сиропе против кашля Makoff и сиропе против простуды Magrip N.

Производитель препаратов - индийская компания Maiden Pharmaceuticals.

По мнению эпидемиологов, настоящее количество смертей может быть даже больше, чем сообщают.

"Когда случаются подобные случаи, это является вершиной айсберга, а это значит, что жертв может быть значительно больше", — сказал Дики Будиман, эпидемиолог из Университета Гриффита.

Другие предупреждения ВОЗ

В мире зафиксировали 920 случаев острого гепатита неизвестного типа. Им заразились дети. По данным ВОЗ, в 33 странах зафиксировано 920 вероятных случаев заражения острым гепатитом у детей.

В августе в Индия среди детей произошла эпидемия новой болезни. Его назвали томатным гриппом из-за болезненных красных волдырей, которые возникают на теле у больных. Больше всего он распространялся среди детей в возрасте до пяти лет.

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