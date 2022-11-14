Первым делом каждому взрослому нужно наверстать пропущенные в детстве обязательные прививки.

Взрослым стоит не забывать о прививках и постоянно обновлять их действие.

В Министерстве здравоохранения (Минздрав) напомнили прежде всего каждому взрослому нужно наверстать пропущенные в детстве обязательные прививки.

"Поэтому, если вы не уверены, вакцинировали ли вас в детстве, обратитесь к своему семейному врачу и он разработает индивидуальный график прививок", – пояснили в Минздраве.

Видео дня

Также по достижении 16 лет необходимо вакцинироваться от дифтерии и столбняка каждые 10 лет.

Какие прививки рекомендовано иметь взрослым:

Гепатит В

Прививка рекомендована для всех взрослых, которые не были вакцинированы в детстве. Оно защитит от опасных последствий вирусной инфекции – цирроза и рака печени. Курс вакцинации включает три прививки против гепатита В.

Гепатит А

Курс прививок состоит из двух доз с интервалом в 6 месяцев. Можно получить комбинированную вакцину, которая защищает от вирусов гепатита А и В.

Грипп

Прививки против гриппа рекомендуют делать каждый год в начале эпидсезона. Она обезопасит от возможных осложнений и смерти. В группе риска беременные женщины, пожилые люди и люди с хроническими болезнями.

Вакцину можно приобрести за свой счет. Для медиков, беременных и сотрудников сектора безопасности вакцинация против гриппа в Украине бесплатная.

Пневмококк

Как COVID-19, так и грипп могут осложняться бактериальной пневмонией, самая распространенная причина которой - пневмококк. Людям из группы риска, а именно старше 65 лет, с хроническими заболеваниями стоит сделать прививку от пневмококковой инфекции.

Менингококк

Менингококки - это бактерии, которые вызывают такие болезни, как менингит, менингоэнцефалит и тому подобное. Менингит поражает оболочки головного и спинного мозга. Без своевременного лечения 50% случаев недуга заканчиваются смертью.

В Украине имеются вакцины против четырех видов менингококков из 13. Схемы вакцинации различаются в зависимости от марки вакцины и возраста.

COVID-19

Вакцинация против COVID-19 обезопасит от осложнений и госпитализации. Прививки бесплатные.

Первичный курс включает одну дозу вакцины Janssen или две дозы другой вакцины, доступной в Украине. Действие вакцины в дальнейшем возобновляется благодаря бустерным прививкам: первое через 5 месяцев, второе через 4.

Вакцинация от коронавируса

Люди в возрасте от 18 лет, которые завершили первичный курс вакцинации против COVID-19, также могут получить бустерные прививки. Первый бустер – если прошло более 5 месяцев после второй вакцинации дозой дводозної вакцины или одной дозой однодозної. Второй бустер – через 4 месяца после получения первого.

Где можно узнать адрес пункта вакцинации

Привиться можно бесплатно в любом пункте или центре вакцинации. Адреса и контакты пунктов и центров по ссылкой или по телефону 0 800 60 20 19.

Вас также могут заинтересовать новости: