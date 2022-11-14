Взрослым стоит не забывать о прививках и постоянно обновлять их действие.
В Министерстве здравоохранения (Минздрав) напомнили прежде всего каждому взрослому нужно наверстать пропущенные в детстве обязательные прививки.
"Поэтому, если вы не уверены, вакцинировали ли вас в детстве, обратитесь к своему семейному врачу и он разработает индивидуальный график прививок", – пояснили в Минздраве.
Также по достижении 16 лет необходимо вакцинироваться от дифтерии и столбняка каждые 10 лет.
Какие прививки рекомендовано иметь взрослым:
Гепатит В
Прививка рекомендована для всех взрослых, которые не были вакцинированы в детстве. Оно защитит от опасных последствий вирусной инфекции – цирроза и рака печени. Курс вакцинации включает три прививки против гепатита В.
Гепатит А
Курс прививок состоит из двух доз с интервалом в 6 месяцев. Можно получить комбинированную вакцину, которая защищает от вирусов гепатита А и В.
Грипп
Прививки против гриппа рекомендуют делать каждый год в начале эпидсезона. Она обезопасит от возможных осложнений и смерти. В группе риска беременные женщины, пожилые люди и люди с хроническими болезнями.
Вакцину можно приобрести за свой счет. Для медиков, беременных и сотрудников сектора безопасности вакцинация против гриппа в Украине бесплатная.
Пневмококк
Как COVID-19, так и грипп могут осложняться бактериальной пневмонией, самая распространенная причина которой - пневмококк. Людям из группы риска, а именно старше 65 лет, с хроническими заболеваниями стоит сделать прививку от пневмококковой инфекции.
Менингококк
Менингококки - это бактерии, которые вызывают такие болезни, как менингит, менингоэнцефалит и тому подобное. Менингит поражает оболочки головного и спинного мозга. Без своевременного лечения 50% случаев недуга заканчиваются смертью.
В Украине имеются вакцины против четырех видов менингококков из 13. Схемы вакцинации различаются в зависимости от марки вакцины и возраста.
COVID-19
Вакцинация против COVID-19 обезопасит от осложнений и госпитализации. Прививки бесплатные.
Первичный курс включает одну дозу вакцины Janssen или две дозы другой вакцины, доступной в Украине. Действие вакцины в дальнейшем возобновляется благодаря бустерным прививкам: первое через 5 месяцев, второе через 4.
Вакцинация от коронавируса
Люди в возрасте от 18 лет, которые завершили первичный курс вакцинации против COVID-19, также могут получить бустерные прививки. Первый бустер – если прошло более 5 месяцев после второй вакцинации дозой дводозної вакцины или одной дозой однодозної. Второй бустер – через 4 месяца после получения первого.
Где можно узнать адрес пункта вакцинации
Привиться можно бесплатно в любом пункте или центре вакцинации. Адреса и контакты пунктов и центров по ссылкой или по телефону 0 800 60 20 19.