Их результаты показывают, что повседневные занятия, такие как подъем по лестнице, приводят к значительному улучшению самочувствия.

Физическая активность улучшает психическое здоровье. Ученые из США изучили области мозга, которые играют центральную роль в этом процессе.

Читайте такжеПсихолог дала советы, как не сойти с ума во время пандемииИх результаты показывают, что повседневные занятия, такие как подъем по лестнице, приводят к значительному улучшению самочувствия, особенно если говорить о людях, у которых есть предрасположенность к психическим расстройствам. Исследование было опубликовано в Science Advances, передает medikforum.

«Ежедневный подъем по лестнице может усилить бодрость, помочь зарядиться энергией», - рассказывают авторы исследования.

Результаты имеют особую актуальность в данной ситуации, когда из-за коронавируса существуют определенные ограничения. В исследование были включены чуть менее 70 человек. В течение недели определялось влияние повседневной активности на бдительность.

Было обнаружено, что пациенты чувствовали себя более бодрыми и сразу после активности это чувство увеличивалось. Было доказано, что бдительность и энергия являются важными составляющими благополучия и психического здоровья участников.

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Автор: УНИАН