Приложения часто отправляют текстовые сообщения пользователям, советуя встать и размяться, пройтись пешком, дают разного рода выполнимые советы и рекомендации по увеличению активности.

Исследование показало, что фитнес-приложения для смартфонов и «умные» браслеты, контролирующие уровень активности, действительно способны его повысить.

Читайте такжеУченые выяснили, что подъем по лестнице улучшает самочувствиеРанее эксперты не приходили к единому мнению о том, насколько все эти новшества помогают бороться с сидячим образом жизни, и вот теперь получены первые убедительные тому доказательства. Проанализировав информацию по 7454 людям, исследователи обнаружили, что мобильные приложения и специальные браслеты повышают уровень суточной физической активности, в среднем, на 1850 шагов, передает medikforum со ссылкой на The Daily Mail.

Эти приложения часто отправляют текстовые сообщения пользователям, советуя встать и размяться, пройтись пешком, дают разного рода выполнимые советы и рекомендации по увеличению активности. В этом году они особенно популярны, поскольку люди вынуждены проводить большую часть времени дома, а спортзалы во большинстве стран закрыты. Мобильные приложения позволяют выполнять простейшие спортивные нагрузки дома, чтобы сжигать лишние калории и держать себя в форме.

Что до «умных» часов и браслетов, то они тщательно оценивают уровень суточной активности, подсчитывают количество сделанных шагов и приблизительное число сожженных калорий. Люди ориентируются на эти цифры, стараясь каждый день сохранять заданную планку или даже превосходить ее. Практика показывает, что владельцы таких браслетов чаще ходят пешком. Это чрезвычайно важно, чтобы укреплять здоровье, как в период самоизоляции, так и в остальное время.

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Автор: УНИАН