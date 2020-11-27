Каждый четвертый взрослый и четыре из пяти подростков пренебрегают занятиями спортом.

Ежегодно в мире около пяти миллионов людей умирают из-за недостатка физических нагрузок.

Об этом говорится в обновленной версии инструкций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сфере физического здоровья, пишет Громадське со ссылкой на AP.

По данным ВОЗ, в настоящее время 25% взрослых и 80% молодежи не занимаются спортом, а во время карантина и самоизоляции на фоне пандемии коронавируса ситуация еще ухудшилась.

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Регулярные физические нагрузки имеют важное значение для предотвращения сердечных заболеваний, диабета и рака, одновременно уменьшая симптомы депрессии и тревоги и укрепляя здоровье мозга.

При этом спорт должен быть в жизни всех возрастных категорий. Так, людям старше 65 лет рекомендуют сосредоточиться на равновесии, координации и силе мышц.

В ВОЗ говорят, что каждое движение идет на пользу.

"Физическая активность любого типа и продолжительности может улучшить здоровье и самочувствие, но чем больше, тем лучше", - заявил директор департамента ВОЗ по вопросам укрепления здоровья Рудигер Крех.

В ВОЗ отмечают, что только 78 стран имеют национальные рекомендации по физической активности. А между тем отсутствие физической активности приводит к дополнительным расходам на здравоохранение в размере 54 миллиарда долларов в год и еще 14 миллиардов долларов потерь из-за нехватки производительности.

Поэтому в организации призвали пользоваться обновленными инструкциями, "как основой", чтобы построить собственную политику относительно физических занятий.

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Автор: УНИАН