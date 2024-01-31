Спустя всего несколько месяцев после этой процедуры трое детей начали реагировать на речь.

Пятерым маленьким детям, глухим с рождения, подарили возможность слышать благодаря генной инженерии. Теперь они учатся разговаривать.

Революционный метод борьбы с врожденной глухотой, разработанный генетиками Гарвардской медицинской школы и Фуданьского университета, уже прошел клинические испытания, пишет Би-би-си. Специалисты провели шесть операций, но одна завершилась неудачно.

Ученые допустили несколько версий, почему в одном случае терапия не сработала, не исключено, что инновационная методика дала сбой и лечение нужно провести снова.

Видео дня

Американские ученые надеются, что в США их метод лечения будет одобрен уже в ближайшие годы, после чего врачи сразу получат право направлять детей с без слуха на терапию.

Ученые рассказали, что врожденная глухота может быть результатом полутора сотен мутаций, однако в случае с этими детьми речь идет о генетической "поломке", нарушающей нервную связь между внутренним ухом и головным мозгом. Ученые знают эту мутацию как DFNB9. И она была определена десятки лет назад, но терапии для нее не было.

Инъекцию с нужным геном ученые ввели каждому ребенку прямо в ухо. Эта инъекция заменила "дефективную" копию гена здоровой.

Спустя всего несколько месяцев после этой процедуры трое детей начали реагировать на речь, а еще двое – даже различать ее среди шума.

Специалисты отметили, что после введения инъекции слух не возвращался одномоментно, а улучшался постепенно. При этом врачи рассказали, что первые случаи улучшения были зафиксированы спустя пару недель после инъекции.

Лечение детей

В Британии одобрили применение нового лекарства для детей, больных раком. Отличие нового препарата в том, что он менее токсичен и провоцирует меньше побочных эффектов, чем химиотерапия. Первой в стране новое лекарство начала применять лондонская детская больница Great Ormond Street Hospital. А одним из первых пациентов стал 11-летний Артур с лейкемией.

Вас также могут заинтересовать новости: