Этот метод лечения дает детям с ожоговыми травмами и другими патологиями возможность увеличить подвижность в конечностях.

В детской больнице Святого Николая во Львове известный итальянский хирург Роберто Брамбилла совместно с ортопед-травматологами успешно вживили стволовые клетки трем детям с нарушениями подвижности конечностей. Об этом сообщает Первое медобъединение Львова.

Отмечается, что вмешательство с вживлением стволовых клеток - это одна из ведущих мировых методик регенеративной медицины. Такой современный метод лечения - это шанс для маленьких пациентов с ожоговыми травмами и другими патологиями увеличить подвижность в конечностях. Недавно эта методика была впервые применена и в детской больнице Львова.

Одной из трех первых пациентов стала 17-летняя Божена из Львовской области. Девушка родилась со сращением лучевой и локтевой костей, из-за чего ладонь ее левой руки была обращена вперед. Это создавало дискомфорт и не давало Божене быть самостоятельной в быту. Год назад команда ортопед-травматологов больницы скорректировала патологию девушки, а теперь пришло время восстановить полную активность конечности, ведь после сложной операции новые клетки в ней образовывались слишком медленно. Чтобы ускорить выздоровление Божены, руководитель направления регенеративной медицины в одной из больниц Италии Роберто Брамбилла предложил применить новый метод — вживление стволовых клеток в область руки, которая нуждается в восстановлении.

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"Редкое вмешательство Роберто Брамбилла, Галина Гачкевич вместе с операционной командой провели в несколько этапов. Сначала - методом липосакции хирурги забрали из бедренного участка пациентки жировую ткань и отделили от нее так называемые мезенхимальные стволовые клетки. Потом - вживили их в ранее прооперированный участок руки. Стволовые клетки очень эффективны в таких случаях, ведь обладают способностью трансформироваться в любой другой тип клеток, что в свою очередь ускоряет процесс восстановления тканей руки", - объясняют в медобъединении.

Медики подчеркнули, что для Божены эта операция чрезвычайно важна. После смерти мамы девушку самостоятельно воспитывала ее бабушка. И сейчас уже она стремится стать опорой для самого родного человека.

Другие два вмешательства врачи выполнили детям с послеожоговой и травматологической патологиями. Эти маленькие пациенты тоже с нетерпением ждут более быстрого улучшения подвижности конечностей.

В медобъединении добавили, что регенеративная медицина - одно из самых современных в мире направлений лечения глубоких ран и поврежденных тканей, поскольку позволяет их восстанавливать без особо сложных хирургических вмешательств.

Во Львове прооперировали младенца с гигантской кистой легких

Во Львове хирурги спасли жизнь семимесячной девочки Николь из Тернопольской области, у которой киста занимала две трети объема легких и представляла смертельную угрозу ее жизни.

Хирурги опасались, что ребенку вместе с кистой придется удалить все легкое. Впрочем худшие прогнозы не оправдались. Врачи удалили лишь среднюю долю - это около 30% от левой половины парного органа.

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