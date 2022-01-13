Борис Тодуров отметил, что в Украину технология может прийти через 5-7 лет.

Известный украинский врач-хирург Борис Тодуров прокомментировал уникальную операцию по пересадке человеку сердца от генетически модифицированной свиньи. Он указал, что успешная операция – прорыв в медицине.

Об этом генеральный директор Института сердца рассказал на своей странице в Facebook.

По его словам, в мире существует большой дефицит донорских органов, но лист ожидания очень длинный, из-за чего некоторые пациенты не доживают до операции.

При этом он указал, что врачи использовали сердце именно генномодифицированная свинья, потому что ее она быстро растет – от момента зачатия до веса в 70-80 кг проходит около шести месяцев. По словам хирурга, ранее такие операции не делали, потому что реакция отторжения настолько сильная, что ее невозможно подавить препаратами.

Читайте такжеВ Минздраве объяснили, как можно будет купить антибиотики по новой схеме"Сегодняшние технологии, генная инженерия позволяют внедрить ген человека в эмбрион свиньи и вырастить свиное сердце или другие органы так, чтобы они не отторгались организмом реципиента. Это стало возможным только в последние годы", – объяснил Тодуров.

Также он рассказал, что врачи уже пытались пересадить сердце шимпанзе человеку, но неудачно.

"Первая операция по пересадке свиной почки успешно прошла несколько месяцев назад и вот сейчас пересажено первое сердце. Несомненно, это новый прорыв и новая технология, которая получит свое развитие. Насколько быстро это придет в Украину? Как правило, такие серьезные новинки приходят в Украину через 5-7 лет после того, как они появились впервые на западе, в частности в Америке или Европе", – заявил хирург.

Кроме того, Тодуров указал, что Украине необходимо готовить квалифицированные кадры и техническое оснащение для внедрения этой технологии.

Как ранее сообщал УНИАН, американские хирурги провели первую в мире экспериментальную операцию, в ходе которой пациенту было пересажено генетически модифицированное сердце свиньи. Врачи говорят, что это единственный шанс Дэвида Беннета на выживание - без пересадки его бы ждала неминуемая смерть.

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