Операция была долгой, врачи боролись за жизнь матери уже пятерых детей два часа.

В Львове хирурги спасли многодетную женщину, у которой после родов нашли редкую патологию. Она потеряла два литра крови, однако ей удалось выжить. У женщины разорвалась яичниковая артерия.

"Роженицу спасли медики больницы святого Пантелеймона первого медобъединения Львова. Это – уникальный случай, ведь в украинских научных источниках информации о такое расположение аневризмы нет, в англоязычных – описано около 30 случаев", - сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета издание "Львовский портал".

Женщина рожала сына в одном из роддомов города, сначала все было хорошо, однако на третьи сутки начались проблемы. Когда она посреди ночи решила накормить сыночка, у нее началась сильная боль в животе. Роженицу экстренно повезли в больницу святого Пантелеймона. Женщине сделали компьютерную томограмму. Оказалось, что у нее разорвана аневризма (утолщение сосуда) яичниковой артерии. Это утолщение было размером 3 на 5 см., у женщины началось серьезное кровотечение.

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"Из-за необычного расположения аневризмы женщина потеряла два литра крови – вся кровь собралась в забрюшинном пространстве между позвоночником и внутренними органами, образовав гигантскую гематому. Это, собственно, спасло женщине жизнь, ведь дало время довезти ее до больницы. Однако, под давлением гематомы, оболочки забрюшинном пространства в любой момент могли разорваться. Это привело бы к внезапной остановке сердца. Оперировать нужно было безотлагательно", - сообщает издание.

Операция была долгой, врачи боролись за жизнь матери уже пятерых детей два часа. За это время специалисты удалили аневризму, но вместе с ней также они удалили левый яичник, это было необходимо. Роженица находилась в реанимации четверо суток, после чего она неделю пролежала в палате Центра хирургии, а после этого женщину выписали. Сейчас она находится дома, вместе со своей семьей и новорожденным сынишкой.

Как украинские врачи спасают людей

Осенью УНИАН рассказывал, что во Львове за 4 часа изготовили и установили протез мужчине, который потерял ногу в Херсоне. Он остался без конечности, когда в блокпост украинских военных прилетело две российские ракеты. Кроме этого, львовские медики прооперировали руку женщины с генетической патологией, мутацию будут изучать в Британии. Все свои 36 лет она прятала руки от чужих глаз.

В начале января медики достали неразорвавшуюся гранату из тела раненого военного. На операции были саперы, однако все обошлось.

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