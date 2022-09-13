10-летний Кирилл в подвале случайно облился кипятком.

Десятилетний Кирилл из Бахмута серьезно пострадал, прячась в подвале от российских обстрелов. Он со своим братом облились крутым кипятком.

Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова.

Война уже дважды разрушила дом семьи. Сначала в Горловке, а потом и в Бахмуте. Кирилл вместе с братом прятался от российских ракет в подвале, когда случайно задел кастрюлю с кипятком. В результате тела мальчиков покрылись рубцами, которые даже мешали двигаться.

Видео дня

Чтобы вернуть ребенку подвижность, врачам пришлось сделать пластическую операцию. Ее провели медики львовской больницы Святого Николая совместно с челюстно-лицевым хирургом Стивом Ортеном и пластическим хирургом Крейгом Хобаром из США.

Как ранее сообщал УНИАН, жительница Киевской области рассказала, как эвакуировалась на второй день полномасштабного вторжения РФ в Украину. По ее словам, из шести людей в машине выжило трое - сама женщина, ее дочь и сын подруги. Остальные пассажиры сгорели заживо после того, как россияне расстреляли их автомобиль.

Вас также могут заинтересовать новости: