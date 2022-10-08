Мужчина потерял ногу, когда в блокпост украинских военных прилетело две российские ракеты.

Львовские врачи поставили "на ноги" мужчину, который не мог ходить в течение 7 месяцев, после потери ноги в результате обстрела российских оккупантов.

Об этом сообщают в Первом медицинском объединении Львова.

Там отметили, что протез для 48-летнего Олега Гордилея изготовили и установили в Национальном реабилитационном центре "Несокрушимые" всего за 4 часа. Новую для Украины технологию применили специалисты из Hangers Clinic в США.

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Мужчина потерял ногу на второй день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Это было 25 февраля в Херсоне во время обстрела Антоновского моста. Мужчина остановился у блокпоста украинских военных, когда туда прилетело две российские ракеты", – рассказали историю мужчины в медики.

Тогда автомобиль Олега сгорел дотла, а ему самому перебило ноги в результате "прилетов". Медикам не удалось спасти правую конечность, однако они до сих пор борются за левую. Уже восьмой месяц нога мужчины неподвижна. Из-за этого Олег даже не мог становиться на костыли. Быт для него был невыносимым, рассказали врачи.

Встать "на ноги" мужчине помог Тодд Стоун – известный протезист с 35-летним опытом, который протезирует не только взрослых, но и детей. Сейчас Стоун приехал в Украину с технологией быстрого протезирования, чтобы специалисты Центра "Несокрушимые" смогли помочь как можно большему количеству людей.

"Они встретились во Львове. Первый - мечтал снова ходить. Второй - поставил на ноги тысячи людей по всему миру. Но, когда изготовил протез Олегу, заплакал", - сказали в первом медобъединении.

Протезирование в Украине

Министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 октября объявил, что в Украине упростят получение протезов и реабилитационных услуг. В частности, в больницах создадут мультидисциплинарные реабилитационные команды, чтобы начать подготовку к протезированию на раннем этапе.

В результате российских обстрелов многие гражданские теряют конечности. Украинцев на лечение и протезирование берут другие страны, в частности США и страны ЕС.

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