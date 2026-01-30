Что есть для нормализации пищеварения: диетологи назвали продукт № 1

А также, сколько бобовых следует употреблять для достижения оптимальных результатов.

Фасоль чрезвычайно полезна благодаря высокому содержанию питательных веществ. Возможно, ее даже стоит есть ежедневно или хотябы через день.

Диетологи объяснили 4 основных эффекта от употребления фасоли и рассказали, что произойдет, если есть этот продукт ежедневно, пишет Marthastewart.

Улучшение пищеварения

Видео дня

"Фасоль богата как растворимой, так и нерастворимой клетчаткой, которые способствуют пищеварению", - рассказала диетолог Джессика Зинн.

Растворимая клетчатка помогает усвоению питательных веществ, замедляя пищеварение, а нерастворимая помогает предотвратить запоры и поддерживать регулярность работы кишечника, рассказала Зинн.

Более того, клетчатка в фасоли питает полезные кишечные бактерии. "В процессе переваривания клетчатки они вырабатывают соединения, которые поддерживают работу желудочно-кишечного тракта и общее состояние здоровья", - объяснила диетолог Стефани Митчелл Урих.

Усиление чувства сытости

Фасоль способствует насыщению, поскольку содержит клетчатку и белок. "Сочетание клетчатки и белка - ключ к ощущению сытости и удовлетворения, а фасоль содержит и то, и другое", - сказала Зинн.

Клетчатка замедляет опорожнение желудка, обеспечивая чувство сытости на длительное время. В то же время белок стимулирует выработку гормонов насыщения. Кроме того, сочетание клетчатки и белка помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови.

Повышение потребления растительного белка

"Фасоль - доступный источник растительного белка, обеспечивающий около 7–9 граммов на полстакана в приготовленном виде", - сказала Урих. Она добавила, что фасоль содержит также клетчатку и фитохимические соединения, которые вы не получите из животного белка.

Улучшение уровня холестерина

Благодаря высокому содержанию растворимой клетчатки фасоль поможет контролировать уровень холестерина. Растворимая клетчатка может "связываться с холестерином в пищеварительном тракте и выводить его из организма, вместо того чтобы позволять ему попадать в кровоток", - сказала Урих.

"Со временем это поможет снизить общий холестерин и "плохой" холестерин", - добавила она.

Это крайне важно, поскольку высокий уровень холестерина может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, и, по словам Урих, организм мало способен самостоятельно снизить уровень холестерина.

Можно ли есть фасоль каждый день

Частое употреблениефасоли принесет пользу здоровью. По словам Зинн, такая привычка способствует нормализации пищеварения, улучшению кардиометаболического здоровья и контролю веса (благодаря повышению чувства сытости), а также увеличить потребление микроэлементов, таких как фолиевая кислота, магний, калий и железо. Урих также отметила, что ежедневное употребление фасоли безопасно для большинства людей.

Сколько фасоли нужно есть

Начните с ¼ стакана вареной фасоли в день, посоветовала Зинн. Со временем вы можете увеличить потребление до ½–1 стакана фасоли в день, добавила она.

Другие новости о здоровье

Ранее диетологи рассказали, что есть для укрепления организма. В частности, они выделили 7 самых эффективных продуктов. По словам специалистов, эти продукты способны наполнить человека энергией и способствовать чувству бодрости.

Вас также могут заинтересовать новости: