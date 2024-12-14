Среди посмертных доноров - 13-летний мальчик из Одесской области, который умер из-за инсульта.

В Украине состоялось важное событие для медицины. Благодаря согласию пяти семей на посмертное донорство врачи в течение двух дней спасли 17 жизней.

Как детализировало Министерство здравоохранения (Минздрав), среди посмертных доноров - 13-летний мальчик из Одесской области, который умер из-за инсульта. Его семья решила пожертвовать органы ребенка для трансплантации.

"Несмотря на большое расстояние между донорами и реципиентами, благодаря слаженной работе Украинского центра трансплант-координации, медицинские команды получили образцы крови и выполнили трансплантации в разных регионах страны", - говорится в сообщении Минздрава.

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В частности, в Институте сердца сердце получил 7-летний Тихон. Также команда специалистов этого заведения впервые провела трансплантацию легких. Пациентка - 35-летняя Маргарита, мама пятерых детей, которая ждала операцию более четырех лет. Как отметили в Минздраве, перед этим в Украине выполнили только пять таких трансплантаций, и эта стала первой в этом году.

"Двое детей получили почки: 9-летний Олег - в Западноукраинском специализированном центре, а 6-летний Дмитрий - в Киевском городском центре нефрологии и диализа. В НДСБ "Охматдет" провели операцию 17-летней Елене, которая почти полтора года ждала донорскую печень", - говорится в сообщении.

Кроме этого, согласие четырех семей на посмертное донорство позволило провести трансплантации для еще 12 украинцев.

Трансплантация в Украине

Все операции по трансплантацииявляются бесплатными для пациентов и финансируются государством в рамках программы медицинских гарантий. По данным Национальной службы здоровья для проведения операций по трансплантации органов законтрактовано 40 медучреждений, а по трансплантации гемопоэтических стволовых клеток - 10.

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