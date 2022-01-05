Закон устанавливает, что государство оплачивает все операции по трансплантации, а также позволяет давать согласие на посмертное донорство в электронной форме.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий ряд вопросов по трансплантации.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку" №1967-ІХ, который Верховная Рада приняла 16 декабря 2021 года.

Документ призван решить вопрос оплаты трансплантаций. В частности, законом устанавливается, что государство оплачивает все операции по трансплантации органов, и для пациента они бесплатны.

Также отмечается, что тарифы полностью покрывают расходы больниц на проведение таких операций.

Кроме того, документом предусматривается, что подбор пары донор-реципиент будет осуществлять Единая государственная система трансплантации, которая является полностью независимой от человеческого влияния и самостоятельно проводит такой подбор по определенным критериям.

Также решается вопрос возможности предоставления прижизненного согласия или несогласия на донорство через электронные ресурсы.

Электронное согласие на посмертное донорство: что известно

Как сообщал УНИАН, в декабре Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку (№5831), по которым давать согласие на посмертное донорство в электронной форме можно будет через портал "Дия".

Читайте такжеВ Украине анонсировали раздел о посмертном донорстве в приложении "Дия"Каждое совершеннолетнее дееспособное лицо имеет право предоставить в письменной или электронной форме (через портал "Дия") согласие или несогласие на изъятие анатомических материалов из его тела для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов после определения его состояния как необратимая смерть (смерть мозга или биологическая смерть).

Согласие или несогласие на посмертное донорство, заявление об отзыве предоставленного ранее согласия или несогласия подаются в письменной или электронной форме с подписью лица, которому принадлежит волеизъявление.

При этом нотариальное удостоверение или заверение подлинности подписи нотариусом не требуется.

Ранее в законодательстве об электронной форме подачи такого документа речь не шла. Сведения о согласии или несогласии на посмертное донорство вносятся в Электронную систему здравоохранения.

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