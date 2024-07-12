В министерстве напомнили, что важным для спасения жизней может стать согласие на посмертное донорство.

В Украине за первое полугодие провели 283 органные трансплантации, сообщило Министерство здравоохранения (Минздрав).

"В 24 украинских центрах трансплантации пересажено: 187 почек, 55 печенок и 41 сердце. 67% спасительных операций выполнили с использованием органов посмертных доноров", - детализировали в Минздраве.

По данным Министерства, больше всего трансплантаций проведено в Первом медицинском объединении Львова (79), Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова (46) и Институте сердца (34).

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"Очень важным для спасения жизней может стать ваше согласие на посмертное донорство", - обратились к украинцам в Минздраве.

Новости о трансплантации

2 апреля в Днепре 15-летней девочке пересадили почку от матери. Это была первая операция по трансплантации органа ребенку, которую сделали в области.

А осенью прошлого года в Черкассах впервые провели трансплантацию костного мозга от одного ребенка другому. Донором для девочки стал ее младший брат, который подошел по всем показателям.

Также в прошлом году в столичной больнице "Охматдет" провели трансплантацию костного мозга 1-летнему мальчику из Николаева. Для спасения ребенка кроветворные клетки доставили из-за океана.

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