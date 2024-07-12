В Украине за первое полугодие провели 283 органные трансплантации, сообщило Министерство здравоохранения (Минздрав).
"В 24 украинских центрах трансплантации пересажено: 187 почек, 55 печенок и 41 сердце. 67% спасительных операций выполнили с использованием органов посмертных доноров", - детализировали в Минздраве.
По данным Министерства, больше всего трансплантаций проведено в Первом медицинском объединении Львова (79), Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова (46) и Институте сердца (34).
"Очень важным для спасения жизней может стать ваше согласие на посмертное донорство", - обратились к украинцам в Минздраве.
Новости о трансплантации
2 апреля в Днепре 15-летней девочке пересадили почку от матери. Это была первая операция по трансплантации органа ребенку, которую сделали в области.
А осенью прошлого года в Черкассах впервые провели трансплантацию костного мозга от одного ребенка другому. Донором для девочки стал ее младший брат, который подошел по всем показателям.
Также в прошлом году в столичной больнице "Охматдет" провели трансплантацию костного мозга 1-летнему мальчику из Николаева. Для спасения ребенка кроветворные клетки доставили из-за океана.