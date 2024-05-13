62-летнему Ричарду Слейману, который страдал от болезни почек в последней стадии, была сделана операция в марте.

Первый человек, которому была пересажена почка генетически модифицированной свиньи, умер через два месяца после операции. Об этом сообщили в Массачусетской больнице, где проводилась процедура. Как пишет BBC, при этом в больнице заявили, что нет никаких признаков того, что смерть мужчины была результатом трансплантации.

62-летнему Ричарду Слейману, который страдал от болезни почек в последней стадии, была сделана операция в марте. Пересадка других органов от генетически модифицированных свиней в прошлом была неудачной, но операция Слеймана была названа историческим событием.

Помимо заболевания почек, Слейман также страдал от диабета 2-го типа и гипертонии. В 2018 году ему была пересажена человеческая почка, но через пять лет она начала отказывать. После пересадки свиной почки 16 марта врачи подтвердили, что он больше не нуждается в диализе, поскольку новый орган функционирует хорошо.

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В больнице заявили, что "глубоко опечалены" его внезапной смертью и выразили соболезнования его семье.

"Мы глубоко признательны ему за доверие и готовность развивать область ксенотрансплантации (пересадка живых клеток, тканей или органов от одного вида к другому)", - говорится в заявлении MGH.

Хотя Слейман получил первую свиную почку, пересаженную человеку, это не первый свиной орган, использованный в процедуре трансплантации. Двум другим пациентам пересаживали свиное сердце, но эти процедуры не увенчались успехом - пациенты умерли через несколько недель.

Трансплантология - новости

Нью-йоркские хирурги провели первую в истории пересадку всего глаза человеку. Через полгода после операции, проведенной во время частичной трансплантации лица, пересаженный глаз показал важные признаки здоровья, в том числе хорошо функционирующие кровеносные сосуды и многообещающую сетчатку. Несмотря на то, что зрение к пациенту не вернулось, это достижение было названо прорывом.

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