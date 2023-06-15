Он советует не забывать, что грязными руками глаза лучше не трогать.

Симптомы сенной лихорадки - аллергии на пыльцу, включают чихание, кашель, сыпь, заложенность носа, головные боли и зудящие красные глаза, что означает естественное желание прикоснуться и потереть их в момент дискомфорта.

В связи с этим фармацевты предостерегли от прикосновений к глазам, поскольку это может приумножить проблемы со здоровьем. Специалисты пояснили, что потирание глаз может привести к инфекциям, таким как ячмень, конъюнктивит или блефарит, пишет Independent.

По словам фармацевта Султана Даджани, когда человек сталкивается с возбудителем аллергии, его организм переходит в режим борьбы, иммунная система чрезмерно реагирует на вещество, провоцируя неприятные симптомы, в том числе желание потереть глаза.

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"Руки соприкасаются с большинством вещей, от людей до поверхностей, что позволяет легко переносить бактерии и микробы на наше лицо, а если мы тянемся к глазам, простое потирание глаз легко может превратиться во что-то еще", - прокомментировал он.

Проблемы, которые могут возникнуть из-за этого, включают ячмень, который представляет собой опухшую шишку на веке или возле ресниц. "Люди, как правило, больше заболевают ячменем в сезон аллергии. Аллергия является известным фактором риска развития ячменя", - рассказал специалист.

Также Даджани отметил, что еще одной проблемой, связанной с трением глаз, является конъюнктивит, инфекция, вызываемая вирусом или бактериями.

А блефарит, по словам специалиста, возникает, когда сальные железы у основания ресниц забиваются, что приводит к раздражению и покраснению глаз. Это заболевание также может спровоцировать потирание глаз во время аллергии.

Как легче перенести аллергию

У некоторых людей аллергические реакции с каждым годом становятся все интенсивнее и, если нет нужных таблеток, состояние усугубляется очень быстро. Тем не менее, существует несколько советов, как облегчить жизнь аллергику: мойте голову и принимайте душ каждый день, поскольку тополиный пух и пыльца могут оставаться на волосах и коже; часто прочищайте нос морской солью - избавляйтесь от частичек бытовой пыли и аллергенов; по возможности проветривайте помещение, в котором живете, и делайте влажную уборку; избегайте триггеров и старайтесь меньше находиться возле источника аллергии.

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