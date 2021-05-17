Как отмечает врач, нелеченый поллиноз прогрессирует, аллергия на пыльцу может вызвать приступы удушья.

Медицинская статистика свидетельствует, что страдать от аллергии на пыльцу могут до 40% украинцев.

Врач-дерматовенеролог из Ривне Алина Дзюбенко рассказала Суспільному как определить, что человек - аллергик и что с этим делать.

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Чтобы защитить себя, специалисты советуют во время проветривания завешивать форточки влажными тканями, марлей, чтобы минимизировать попадание пыльцы. А еще - меньше гулять в лесах и парках. И самое действенное - сразу обращаться к врачу, потому что нелеченый поллиноз прогрессирует, а аллергия на пыльцу деревьев может даже вызвать приступы удушья.

Когда поллиноз называли сенной лихорадкой.

«С началом весны все больше пациентов обращаются с аллергическими проявлениями как на коже, так и с симптомами насморка, слезотечения, а также чихание. Именно эта пыльца и эти прекрасные цветочки могут вызывать такие симптомы, как слезотечение, резь в глазах, насморк, чихание, а также кожные проявления. Если вы заметили в вас те или иные проявления аллергии, но не знаете, на что именно у вас аллергия, то лучше гулять в утреннее и вечернее время суток, ведь цветение в это время является наименее активным», — говорит врач-дерматовенеролог Алина Дзюбенко.

Обязательно после прихода с улицы надо мыть руки, глаза и нос водой, ежедневно проводить влажную уборку, использовать солнцезащитные крема и очки и максимально отказаться от химических средств в быту.

«Перчатки - не вариант, потому что цветение продолжается долго, а аллергические проявления могут только усложняться. Аллергические проявления можно предупредить, а также их можно успешно пролечить, здесь все зависит от конкретного человека и от конкретного случая. Стоит вовремя обратиться к врачу", - добавляет Алина Дзюбенко.

Поллиноз очень часто путают с простудой, это затягивает обращение пациентов за профессиональной медицинской помощью порой на многие годы. Поэтому каждый человек, у которого длительное время есть проблемы с заложенностью носа, необъяснимым зудом глаз, должен как можно быстрее обратиться к врачу.

Напомним, что в Минздраве объяснили можно ли с сезонной аллергией вакцинироваться от COVID-19.

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Автор: Виктория Гордиенко