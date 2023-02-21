Как собрать домашнюю аптечку / фото: ua.depositphotos.com

Во время войны с Россией каждому украинцу нужно иметь тревожный чемодан с аптечкой. Такая аптечка может очень выручить ночью или во время воздушной тревоги, когда нет возможности купить лекарство в аптеке. УНИАН составил список препаратов, которые пригодятся каждой семье.

Ранее мы рассказали как заменить лекарство, если вашего препарата нет в аптеке.

Что нужно положить в аптечку на случай войны

Укомплектовать аптечку нужно в соответствии с индивидуальными потребностями. Обязательно положите все лекарства, которые вы принимаете регулярно. Публикуем перечень препаратов, которые пригодятся любому человеку в военное время.

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  • Медицинский спирт и антисептики.
  • Йод или калий йодид - для защиты организма от радиации.
  • Бинты и пластырь.
  • Активированный уголь.
  • Парацетамол.
  • Препараты от отравления (например, атоксил, энетросгель).
  • Жаропонижающие препараты (нурофен, ибупрофен, вольтарен).
  • Мазь от ушибов (диклофенак, дип рилиф).
  • Средства от аллергии - для аллергиков.
  • Лекарства от диареи (лоперамид, имодиум, фталазол).
  • Каптопрес, фармадипин - для гипертоников.
  • Успокоительные препараты - атаракс, глицин, валерьянка.
  • Средства для остановки кровотечения (гемаксам, гордокс, аминокапроновая кислота).
Что должно быть в аптечке / МОЗ Украины

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