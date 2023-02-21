Эти препараты обязательно должны быть в аптечке у каждой украинской семьи.

Во время войны с Россией каждому украинцу нужно иметь тревожный чемодан с аптечкой. Такая аптечка может очень выручить ночью или во время воздушной тревоги, когда нет возможности купить лекарство в аптеке. УНИАН составил список препаратов, которые пригодятся каждой семье.

Ранее мы рассказали как заменить лекарство, если вашего препарата нет в аптеке.

Что нужно положить в аптечку на случай войны

Укомплектовать аптечку нужно в соответствии с индивидуальными потребностями. Обязательно положите все лекарства, которые вы принимаете регулярно. Публикуем перечень препаратов, которые пригодятся любому человеку в военное время.

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Медицинский спирт и антисептики.

Йод или калий йодид - для защиты организма от радиации.

Бинты и пластырь.

Активированный уголь.

Парацетамол.

Препараты от отравления (например, атоксил, энетросгель).

Жаропонижающие препараты (нурофен, ибупрофен, вольтарен).

Мазь от ушибов (диклофенак, дип рилиф).

Средства от аллергии - для аллергиков.

Лекарства от диареи (лоперамид, имодиум, фталазол).

Каптопрес, фармадипин - для гипертоников.

Успокоительные препараты - атаракс, глицин, валерьянка.

Средства для остановки кровотечения (гемаксам, гордокс, аминокапроновая кислота).

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