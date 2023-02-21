Как собрать домашнюю аптечку / фото: ua.depositphotos.com
Во время войны с Россией каждому украинцу нужно иметь тревожный чемодан с аптечкой. Такая аптечка может очень выручить ночью или во время воздушной тревоги, когда нет возможности купить лекарство в аптеке. УНИАН составил список препаратов, которые пригодятся каждой семье.
Ранее мы рассказали как заменить лекарство, если вашего препарата нет в аптеке.
Что нужно положить в аптечку на случай войны
Укомплектовать аптечку нужно в соответствии с индивидуальными потребностями. Обязательно положите все лекарства, которые вы принимаете регулярно. Публикуем перечень препаратов, которые пригодятся любому человеку в военное время.
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- Медицинский спирт и антисептики.
- Йод или калий йодид - для защиты организма от радиации.
- Бинты и пластырь.
- Активированный уголь.
- Парацетамол.
- Препараты от отравления (например, атоксил, энетросгель).
- Жаропонижающие препараты (нурофен, ибупрофен, вольтарен).
- Мазь от ушибов (диклофенак, дип рилиф).
- Средства от аллергии - для аллергиков.
- Лекарства от диареи (лоперамид, имодиум, фталазол).
- Каптопрес, фармадипин - для гипертоников.
- Успокоительные препараты - атаракс, глицин, валерьянка.
- Средства для остановки кровотечения (гемаксам, гордокс, аминокапроновая кислота).
Что должно быть в аптечке / МОЗ Украины