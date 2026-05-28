Сон без одежды спасет от жары или помешает выспаться: эксперты дали ответ

Во время жары многие считают, что спать без одежды – лучший способ охладиться. Однако эксперты предупреждают: такая привычка может только ухудшить качество сна и самочувствие ночью, пишет The Mirror.

По словам экспертов, из-за жары у многих людей возникает соблазн раздеться перед сном. Однако эксперты из группы Love And Love Factory предупреждают, что никогда не следует так поступать и что это на самом деле "худший выбор".

"Вы думаете, что сон без одежды помогает вам оставаться прохладным, но все наоборот – без ткани пот прилипает к вашему телу", – уточнили они.

Специалисты объясняют, что во время сна организм активно потеет, а без ткани влага остается на коже. Из-за этого тело не охлаждается должным образом, а человек может просыпаться из-за дискомфорта и ощущения липкости. Кроме того, чрезмерное потоотделение ночью способно привести к обезвоживанию.

Эксперты советуют вместо полного отказа от одежды выбирать легкие и дышащие ткани – например, хлопок, шелк, бамбук или эвкалиптовое волокно. Такая одежда лучше впитывает влагу и способствует естественному охлаждению тела.

Психолог и специалист по благополучию Сьюзи Ридинг отмечает, что сон в легкой, свободной пижаме может быть даже комфортнее, чем сон полностью без одежды. По ее словам, ткань помогает отводить влагу и поддерживать стабильную температуру тела в течение ночи.

Еще одна причина не спать без одежды – ночное понижение температуры. Даже после жаркого дня ночью воздух может становиться прохладнее, и легкая одежда позволяет избежать резких перепадов температуры, которые влияют на качество сна.

