Врачи говорят, что в жару лучше пить не воду: большинство людей об этом и не догадывается

Один обычный напиток дольше удерживает жидкость в организме – и университетское исследование это подтверждает.

Во время летней жары большинство людей тянется за стаканом воды – и это правильно, но не всегда достаточно, пишет венгерское издание NőkLapja.

Волны жары в последние годы усиливаются во всем мире, и метеорологи прогнозируют, что эта тенденция только продолжится. Врачи предупреждают, что обезвоживание может проявляться незаметно, даже при легких симптомах, и приводить к тяжелым последствиям. Поэтому вопрос – что именно пить – становится важным.

Речь идет об обычном молоке. По словам британского врача доктора Наташи Фернандо, молоко может помочь оставаться увлажненным дольше, чем вода, – и растительные альтернативы могут иметь подобные преимущества.

Все объясняется составом напитка: белки, жиры и натуральные сахара замедляют всасывание и выведение жидкости из организма. То есть после стакана молока тело удерживает жидкость дольше – и увлажняющий эффект длится дольше.

Слова врача подкрепляет и научное исследование. Согласно индексу гидратации, разработанному в университете Шотландии, молоко – наряду с некоторыми спортивными напитками и растворами для регидратации – удерживает жидкость в организме эффективнее, чем чистая вода. Связано это с тем, что молоко содержит электролиты, в частности натрий, которые помогают удерживать жидкость.

Но есть важные нюансы

Молоко – не панацея и подходит далеко не всем. Люди с непереносимостью лактозы могут испытывать вздутие живота, боли в животе и проблемы с пищеварением, что в жару только ухудшит состояние организма.

Кроме того, молоко значительно калорийнее воды – поэтому в больших количествах не подойдет тем, кто следит за весом или хочет пить легкие, быстро усваиваемые напитки. В сильную жару молоко также может казаться "тяжелым" и не утоляет жажду так быстро, как холодная вода.

Что же тогда пить

Эксперты подчеркивают: вода остается незаменимой основой гидратации – она бескалорийна, безопасна для всех и должна составлять большую часть ежедневного потребления жидкости.

Молоко – полезное дополнение в конкретных ситуациях: после физических нагрузок или тогда, когда требуется длительное увлажнение. Не случайно оно давно служит восстанавливающим напитком после интенсивных тренировок.

Другие полезные советы от специалистов

