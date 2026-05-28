Что улучшает работу мозга: диетологи назвали чай №1

Многие чаи полезны для здоровья мозга, однако один из них выделяется благодаря уникальному сочетанию биологически активных веществ.

Чтобы ум был ясным, большинство людей стараются достаточно спать, выбирать "правильную" пищу и в целом вести здоровый образ жизни. Это касается и того, что они пьют в течение дня. Есть один чай, который диетологи постоянно советуют в своих рекомендациях для лучшей работы мозга, пишет Realsimple.

Эксперты по питанию говорят, что лучше всего на когнитивные функции влияет зеленый чай, и это подтверждено значительным количеством исследований.

"Мой лучший выбор – это зеленый чай (в т. ч. матча). Хотя многие чаи полезны для здоровья мозга, зеленый выделяется благодаря своему уникальному сочетанию биоактивных соединений", – говорит сертифицированный диетолог-нутрициолог Вандана Шет.

Видео дня

С ней соглашается сертифицированный диетолог-нутрициолог, профессиональный шеф-повар Линдси Шенфельд.

"Зеленый чай – лучший выбор! Когда речь идет о здоровье мозга, зеленый чай, как правило, получает наибольшее внимание", – подчеркнула она.

По ее словам, несколько долгосрочных исследований свидетельствуют, что регулярное употребление зеленого чая снижает риск когнитивного спада, а "его природные соединения могут помочь защитить клетки мозга с возрастом". Одно из таких исследований опубликовано в журнале Neuroepidemiology.

"Зеленый чай содержит катехины, особенно EGCG, а также L-теанин и небольшое количество кофеина. Это сочетание поддерживает спокойную концентрацию, ясность ума и долгосрочное здоровье мозга, чего не могут обеспечить большинство других чаев", – пояснила Шет.

Как говорится в исследовании, опубликованном в Phytomedicine, L-теанин способствует расслаблению, не вызывая сонливости, и помогает смягчить действие кофеина.

Кроме того, по словам Шет, катехины, содержащиеся в зеленом чае, обладают как антиоксидантными, так и противовоспалительными свойствами, а это поддерживает клетки мозга.

"Это сочетание делает зеленый чай особенно полезным для поддержания внимания и когнитивного здоровья на протяжении всей жизни", – говорит она.

Употребление черного чая также может способствовать здоровью вашего мозга. Но, в отличие от черного, листья зеленого чая минимально окисляются, что помогает сохранить более высокий уровень катехинов. Согласно исследованию, опубликованному в International Journal of Molecular Sciences, это означает, что с зеленым чаем вы получаете больше соединений, связанных с долгосрочной нейропротекцией.

Зеленый чай также содержит меньше кофеина (около 25–40 миллиграммов на чашку по сравнению с 40–70 миллиграммами), а это значит, что его можно выпить больше в день, чем черного чая или кофе.

Как пить больше зеленого чая

Во-первых, говорят эксперты, чтобы максимально использовать потенциал зеленого чая для улучшения работы мозга, важно убедиться, что вы правильно его завариваете.

"Звучит смешно, но это важно! Используйте горячую воду, а не кипяток, и держите не более 2–3 минут. Это сохранит его слегка сладким, а не горьким", – пояснила Шенфельд.

Она добавила, что перегрев или длительное заваривание зеленого чая может уменьшить его пользу для мозга.

Как отметила Шенфельда, очень важна и регулярность.

"Найдите зеленый чай, который вам нравится, – и превратить употребление чая в ежедневную привычку, а не в очередную оздоровительную заботу, станет гораздо легче. Лучший чай для здоровья мозга – это тот, который вам нравится пить", – подчеркнула она.

Большинство исследований рекомендуют употреблять от одной до трех чашек в день, чтобы это было полезно для мозга. Эффект будет заметен, если употреблять чай регулярно, а не эпизодически, пишет издание. Чтобы увеличить количество выпитого зеленого чая, по словам Шет, им можно заменить другие напитки, например, вторую чашку кофе.

Шенфельд советует приготовить холодный зеленый чай и иметь его под рукой на случай крайней необходимости. В напиток можно добавить лимон, цедру других цитрусовых или свежую мяту.

"В конце концов, найдите друга, который любит чай, поскольку привычки здорового образа жизни, как правило, легче выработать во время общения", – подытожила она.

Ранее УНИАН писал, что на когнитивное здоровье может влиять не только то, что человек ест, но и когда он ест. В частности, большое значение имеет время ужина. Для лучшей умственной работы эксперты рекомендуют ужинать примерно за три часа до сна.

Вас также могут заинтересовать новости: