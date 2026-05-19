Ночные тревоги сократили сон украинцев на 40 минут: какие последствия для здоровья

Преждевременное старение и инвалидизация трудоспособного населения – это сегодня не теоретическая угроза, а процесс, который уже можно наблюдать.

Последствия полномасштабной войны ежедневно сказываются на физическом и психическом здоровье миллионов украинцев. Из-за воздушных тревог ночью продолжительность сна украинцев сократилась в среднем на 40 минут. Об этом во время пресс-конференции сказал Богдан Божук, генеральный директор Государственного учреждения "Институт медицины труда имени Ю. И. Кундиева НАМН Украины".

"Наши исследования и клиническая практика это подтверждают: сирены, блэкауты, хронический стресс, смерти и разрушение инфраструктуры – все это ежедневно формирует то, что можно назвать кумулятивным ударом по здоровью нации. И сильнее всего этот удар ощущает именно работающее население", – подчеркнул Божук.

Влияние начала полномасштабной войны

По его словам, уже через 1,5 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину многие люди отмечали проблемы со сном и учащающиеся панические атаки.

"Среди медицинских работников уже через шесть месяцев после вторжения 14,5% соответствовали критериям посттравматического стрессового расстройства. Еще 9% – депрессии", – рассказал гендиректор.

Ночные тревоги и сон

Божук подчеркнул, что ночные тревоги являются особым фактором. "Каждая ночь в среднем сократила продолжительность сна украинца на 40 минут", – сказал он.

Эксперт пояснил, что речь идет не об единичных случаях, а о повседневной реальности на протяжении многих лет. "Результат – снижение внимания, концентрации, памяти, способности принимать качественные решения каждый день. Для врачей, водителей, операторов сложного оборудования это вопрос непосредственной безопасности", – подчеркнул он.

Обострение болезней

Генеральный директор института подчеркнул, что также происходит обострение хронических заболеваний. Среди пациентов с артериальной гипертензией в зонах боевых действий за первый год резко возросло количество тяжелых неконтролируемых форм, кризисных состояний и аритмий. У больных сахарным диабетом второго типа ключевые показатели заболевания ухудшились. Наихудшие результаты зафиксированы на востоке и севере страны.

Кроме того, многие женщины репродуктивного возраста в наиболее пострадавших регионах сообщают о нарушениях менструального цикла; осложнения беременности фиксируются в два раза чаще.

Производственный травматизм

Среди прочего отмечается рост показателей производственного травматизма. Так, за 2022–2024 годы было зарегистрировано 2 тысячи 157 случаев производственного травматизма среди работников, выполнявших обязанности в условиях боевых действий или ликвидации их последствий, из которых 592 случая – смертельные.

Какими могут быть дальнейшие последствия

Эксперт отметил, что в случае, если ситуация не изменится, можно прогнозировать дальнейший рост количества хронических неинфекционных заболеваний, артериальной гипертензии, диабета, сердечно-сосудистой патологии примерно на 20-30%. Кроме того, ожидается волна психических расстройств, "которые сейчас еще не у всех находятся в выраженном состоянии".

"Преждевременное старение, инвалидизация трудоспособного населения на сегодняшний день – не теоретическая угроза, а, к сожалению, тот процесс, который уже можно зафиксировать", – подчеркнул Божук и добавил, что без системных программ реабилитации и поддержки в ближайшие 5–10 лет мы рискуем существенно потерять трудовой потенциал страны.

В Украине дефицит кадров

Ранее Алексей Позняк, заведующий отделом миграции Института демографии и исследования качества жизни им. Михаила Птухи НАН Украины, заявил, что в Украине фиксируется высокий уровень старения населения. Из-за этого нагрузка на работающее население существенно возрастает.

Также УНИАН сообщило, что украинские компании все активнее ищут работников за рубежом из-за кадрового дефицита, однако массового наплыва трудовых мигрантов нет. Главными барьерами остаются бюрократия и коррупция при легализации иностранцев

