Что пить для понижения холестерина: диетологи сказали, какой сок выбрать

У троих диетологов спросили о самом полезном напитке, который снижает "плохой" холестерин, и все они ответили одинаково.

Уровень "плохого" холестерина можно корректировать с помощью изменений в рационе, включая в него продукты богатые клетчаткой. Но есть еще один фактор, который следует учитывать - это напитки.

Как пишет Eatingwell, три диетолога назвали один напиток, который самым наилучшим образом снижает уровень "плохого" холестерина. Этим напитком является гранатовый сок.

Почему гранатовый сок улучшает уровень холестерина

"Гранатовый сок богат полифенолами, мощными антиоксидантами, которые помогают защитить холестерин от окисления, являющегося ключевым этапом образования бляшек", - сказала Карман Мейер.

В научном обзоре было показано, что употребление гранатов связано со снижением уровня триглицеридов и "плохого" холестерина, а также с повышением уровня "хорошего" холестерина.

Любопытно то, что эти преимущества проявляются очень быстро - исследование с участием людей среднего возраста с избыточным весом и высоким уровнем холестерина показало, что люди, которые выпивали около стакана гранатового сока ежедневно в течение двух недель, отметили снижение уровня "плохого" холестерина.

Кроме того, если у вас также есть гипертония, исследования показывают, что употребление граната также поможет снизить и уровень артериального давления.

Как добавить гранатовый сок в рацион

Диетологи посоветовали покупать только натуральный гранатовый сок, избегать смесей (которые содержат различные соки) и выбирать тот, в котором нет добавленного сахара.

Старайтесь выпивать от половины стакана до одного стакана в день.

Гранатовый сок можно добавлять в смузи.

Другие напитки, которые снижают уровень холестерина

Диетолог Эми Вудман рекомендует стакан томатного сока из-за содержания в нем ликопина, который улучшает уровень холестерина в целом и особенно "плохого". Специалист отметила, что томатный сок может содержать добавленную соль, поэтому лучше выбирать этот напиток с низким содержанием натрия или без него.

Также для снижения уровня "плохого" холестерина можно выбрать зеленый чай, который богат антиоксидантами. "В исследованиях потребление зеленого чая было связано с умеренным снижением общего холестерина и "плохого" холестерина", - сказала диетолог Али Макгоуэн.

