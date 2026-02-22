Как кофе и чай влияют на риски инсульта и инфаркта: ученые удивили открытием

Стало известно еще об одном преимуществе этих напитков.

Кофе и чай - два самых популярных напитка в мире. Ученые активно исследуют их пользу для здоровья - от влияния кофе на долголетие до способности чая уменьшать воспаление. Теперь к этому перечню ученые добавили еще одно преимущество: кофе и чай могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также вероятность развития диабета второго типа или инсульта, пишет Prevention.

Исследование, опубликованное в журнале The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, проанализировало привычки потребления кофе и чая у 188 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет. Участники заполнили анкеты о потреблении напитков в течение 24 часов. Из этой группы исследователи отобрали ответы примерно 172 тысяч человек, которые указали, что пьют кофе или чай с кофеином. В начале исследования ни у одного из них не было кардиометаболических заболеваний (этот термин означает наличие как минимум двух из трех состояний: диабета второго типа, ишемической болезни сердца и инсульта).

Примерно через 12 лет участников повторно обследовали. Оказалось, что употребление двух-трех чашек кофе или до трех чашек чая в день является оптимальным для кардиометаболического здоровья. Люди, которые потребляли около 200-300 миллиграммов кофеина в сутки, имели более низкий риск развития кардиометаболических заболеваний по сравнению с теми, кто употреблял менее 100 мг в день.

По словам ученых, самый низкий риск – почти на 50% – был у тех, кто пил кофе. Те же, кто получал 200–300 мг кофеина из чая или из сочетания обоих напитков, были примерно на 40% менее подвержены развитию упомянутых заболеваний. У людей, которые пили исключительно чай, риск снижался больше всего при потреблении до трех чашек в день, однако при большем количестве польза уменьшалась.

Более того, исследование показало, что даже у тех, кто потреблял более 400 мг кофеина в день (а это только 4% участников, употреблявших кофеин), стимулятор не продемонстрировал негативного влияния на кардиометаболическое здоровье.

Как кофе и чай влияют на здоровье

По словам доктора медицины, превентивного кардиолога Адедапо Илуйомаде, кофе и чай с кофеином содержат соединения, в частности антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений.

"И кофе, и чай могут улучшать переработку сахара организмом, уменьшать воспаление и поддерживать здоровье кровеносных сосудов, что помогает предотвратить такие состояния, как диабет второго типа, болезни сердца и инсульт", – пояснил он.

Кардиолог отметил, что умеренное потребление этих напитков уменьшает вредное воздействие на организм, способствует общему улучшению здоровья и снижает риск указанных заболеваний.

Независимо от того, что вы выбираете – кофе или чай, – оба напитка снижают кардиометаболические риски, но действуют по-разному, заверил Илуйомаде.

"Кофе оказывает более выраженное влияние на контроль уровня сахара в крови, тогда как чай, особенно зеленый, лучше улучшает функцию сосудов и снижает артериальное давление", - рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что это объясняется различными типами антиоксидантов с уникальными свойствами, в частности кофе содержит более высокие уровни хлорогеновых кислот, тогда как чай богат флавоноидами, особенно катехинами.

Исследование сосредоточивалось именно на напитках с кофеином. В то же время, как утверждают эксперты, кофе и чай без кофеина также содержат много полезных полифенолов и антиоксидантов.

"Однако сам кофеин может способствовать ускорению метаболизма и улучшению усвоения сахара организмом", – отметил Илуйомаде и добавил, что бескофеиновые варианты целесообразны для людей с повышенной чувствительностью к этому веществу.

По словам кардиолога, другие напитки с кофеином, вероятно, не имеют подобных преимуществ. Так, энергетические напитки содержат кофеин, но в них часто есть значительные дозы сахара и искусственных ингредиентов, которые могут негативно влиять на сердце.

"В отличие от кофе и чая, которые богаты полезными природными соединениями, энергетические напитки не имеют этих преимуществ и могут повышать риски, в частности гипертонии. Поэтому важно различать природные источники кофеина и переработанные энергетики", – пояснил он.

Ранее УНИАН писал, при каких условиях кофе может навредить. Отмечалось, что напиток не стоит сочетать с 4 добавками, а именно – с железом, витамином D, кальцием и витаминами группы В. Эксперты объяснили, что в кофе содержатся химические соединения, которые могут препятствовать усвоению упомянутых добавок.

