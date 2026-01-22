Что пить против холестерина: 5 полезных видов чая

Употребление чая помогает поддерживать здоровье сердца в сочетании со сбалансированной диетой. А некоторые виды чая содержат полезные соединения, которые помогут снизить уровень "плохого" холестерина.
1. Зеленый чай
Он содержит катехины, мощные антиоксиданты, которые снижают уровень "плохого" холестерина в крови, пишет Health.
Употребление зеленого чая снижает общий уровень холестерина и "плохого" холестерина до 5%. Исследования показали, что снижение общего уровня холестерина даже на 1% связано с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 2-3%.
2. Черный чай
Напиток содержит полифенолы, которые помогают снизить уровень "плохого" холестерина. Этот эффект может быть сильнее у людей с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследования также предполагают, что полифенолы черного чая способствуют общему оздоровлению за счет снижения количества жиров и сахара, усваиваемых организмом, улучшению кровообращения и поддержанию здорового кровяного давления.
3. Имбирный чай
Он наиболее известный полезными свойствами для пищеварения. Но он также содержит соединения, которые могут уменьшить воспаление и поддержать здоровье сердца.
Исследования показали, что имбирь помогает снизить уровень "плохого" холестерина и триглицеридов. Триглицериды - это тип жиров в крови, и их высокий уровень может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Для приготовления этого чая заварите ломтики имбиря в горячей воде. Он не содержит кофеина, поэтому его можно пить в любое время дня.
4. Улун
Он обладает уникальным мягким вкусом и может употребляться как в горячем, так и в холодном виде. Улун содержит катехины и другие полифенолы, которые снижают уровень холестерина. Эти соединения могут действовать, блокируя липазу, фермент, участвующий в переваривании жиров, что может помочь уменьшить количество жира, всасываемого в кишечнике.
5. Чай из гибискуса
Исследования показали, что этот чай снижает уровень "плохого" холестерина, одновременно повышая уровень "хорошего" холестерина. Более высокий уровень "хорошего" холестерина связан с лучшим здоровьем сердца.
Считается, что эти эффекты в значительной степени обусловлены антиоксидантами, называемыми антоцианами, которые содержатся в гибискусе.
Советы по употреблению чая для снижения холестерина
Для достижения целей по снижению уровня "плохого" холестерина, пейте несладкий чай. Если вы не можете пить несладкий чай, то лучше добавьте в него мед и, по желанию, лимон.
Следите за содержанием кофеина, а вечером выбирайте варианты без него, такие как имбирный или чай из гибискуса, чтобы не испортить себе сон.
Сочетайте чай со здоровой для сердца диетой, включающей фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и бобовые.
Другие новости о чаях
Ранее ученые рассказали, что лечит чай из гибискуса и для каких органов он будет полезен. В целом, по данным специалистов, употребление чая из гибискуса поддерживает здоровье сердца и помогает контролировать вес. Это низкокалорийный напиток, богатый антиоксидантами.