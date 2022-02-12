Больше всего новых случаев за сутки в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях.

В течение суток в Украине коронавирусом заболели 38 212 человек, среди них 3 029 детей и 864 медработника.

За данным Минздрава, в больницы госпитализировали 3 753 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 265 человек, выздоровели – 19 943 пациента.

Заболеваемость COVID-19 в Украине держится на очень высоком уровне. Днем раньше болезнь диагностировали у 41 229 человек.

Больше всего новых случаев за сутки в Киеве (4229), Днепропетровской (2596) и Львовской (2351) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Тест на коронавирус в Украине

За сутки 11 февраля лаборатории провели 139 475 тестов на выявление коронавірусної болезни различными методами, в частности методом ПЦР – 72 764, методом ИФА – 6 138, исследований экспресс-тестами на антиген – 60 573.

За все время пандемии в Украине проведено 18 993 661 ПЦР-тестов.

Коронавирус в Киеве: данные на 12 февраля 2022

В столице за прошедшие сутки выявили 4 тыс. 229 больных COVID-19, 34 человека скончались. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"4 тыс. 229 подтвержденных случая заболевания на коронавирус за сутки в столице. 34 человека умерли. Всего за период пандемии в Киеве 8 тыс. 719 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня – 402 тыс. 294", – сообщил Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 2 тыс. 393 женщины в возрасте от 18 до 94 лет и 1 тыс. 527 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет. А также 155 девочек от 1 месяца до 17 лет и 154 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Среди тех, кто умер: 14 женщин от 58 до 88 лет и 20 мужчин от 32 до 96 лет.

В больницы столицы госпитализировали 95 больных и 219 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Выздоровели за прошедшие сутки 1 тыс. 385 человек. Всего коронавирус преодолели 347 тыс. 373 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе — 677, в Соломенском — 513 и в Оболонском районе — 480 случаев", – отметил Кличко.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За сутки 11 февраля в Украине 74 038 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 20 260 человек, вторую дозу – 32 286 человек, дополнительную дозу получили 725 человек, бустерную дозу – 20 767 людей.

От начала вакцинальной кампании привито 15 561 673 человека, из них получили первую дозу – 15 561 671 человек, получивших две дозы – 14 932 864 человека, получили дополнительную дозу – 23 353 человека, бустерную дозу – 553 617 человек. Всего проведено 31 071 505 прививок.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко исключил введение в стране локдауна из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон".

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