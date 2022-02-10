При наличии достаточного количества вакцины против коронавирусной инфекции говорить о локдауне по всей стране неуместно.

Заболеваемость COVID-19, в частности штаммом "Омикрон", сейчас растет, однако вводить всеукраинский локдаун не планируется.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует пресс-служба Минздрава.

"Растет число случаев, но не госпитализаций. Локдауна не будет. Мы работаем в адаптивном карантине, предусматривающем "красную зону"", – отметил министр.

По его словам, сейчас, при наличии достаточного количества вакцины против коронавирусной инфекции, говорить о локдауне по всей стране неуместно.

Поэтому, как отметил Ляшко, как только в стране уровень вакцинации достигнет 70%, можно будет забыть и об адаптивном карантине.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10 февраля в "красной зоне" находятся две области Украины – Ивано-Франковская и Ривненская. Еще в трех областях - Закарпатской, Хмельницкой и Луганской - красный уровень эпидопасности начнет действовать с 11 февраля.

Между тем, по словам Виктора Ляшко, в Украине уже наблюдается пик заболеваемости COVID-19. Он добавил, что во время этой волны растет число случаев заболевания, но не количество госпитализаций, что уменьшает нагрузку на больницы.

В Украине записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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