За прошедшие сутки коронавирус унес жизни 236 человек в Украине.

​За прошедшие сутки, 10 февраля 2022 года, в Украине выявили 41 тысячу 229 новых подтвержденных случаев COVID-19. Коронавирусом за это время заболели 3 тысячи 369 детей.

Об этом сообщает Минздрав Украины в своем Telegram-каналн.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировали – 3 тысячи 936 людей;

умерли – 236;

выздоровели-20 850.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 4 миллиона 462 тысячи 970 человек; выздоровели – 3 миллиона 750 тысяч 826 человек, умерли - 102 тысячи 403 человека.

Прививки в Украине: последние данные

С начала вакцинальной кампании привили 15 миллионов 541 тысячу 413 человек, из них получили первую дозу – 15 миллионов 541 тысяча 411 человек, получивших две дозы – 14 миллионов 900 тысяч 578 человек, получили дополнительную дозу – 22 тысячи 628 людей, бустерную – 532 тысячи 850 человек.

Как сообщалось, в течение среды, 9 февраля, коронавирус в Украине был обнаружен у 41 тыс. 694 человек. Из-за осложнений, спровоцированных COVID-19, умерли 280 граждан.

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