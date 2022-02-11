По последним данным, на стационарном лечении находится 2 тысячи 160 детей, больных COVID-19.

Заместитель министра здравоохранения Украины Мария Карчевич отмечает, что в Украине продолжает расти количество детей, которые болеют COVID-19 и попадают в больницу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время брифинге.

"В Украине продолжает расти количество детей, которые болеют COVID-19 и попадают с ним в больницу. Последние актуальные цифры свидетельствуют о том, что на стационарном лечении находится 2 тысячи 160 детей, которые заболели COVID-19, и 388 детей с подозрением, что составляет 46,3% от общего числа выделенных коек", - сказала Карчевич.

При этом она напомнила, что в Украине дети от 12 лет могут привиться против COVID-19 вакциной Comirnaty от Pfizer.

"По данным центров контроля и профилактики заболеваний США на середину октября 2021 года, она на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет", - отметила Карчевич.

Она рассказала, что для того, чтобы вакцинировать ребенка от COVID-19, родителям достаточно записать его в любой центр прививки.

"С собой надо иметь свидетельство о рождении - это требование для детей в возрасте 12-13 лет - или паспорт, идентификационный код, если дети старше 14-ти лет. Все эти документы нужны для внесения данных о вакцинации в электронную систему здравоохранения", - пояснила представительница Минздрава и добавила, что дети 12-13 лет для прививки также должны иметь согласие одного из родителей или опекуна.

"По состоянию на 11 февраля более 73 тысяч детей в возрасте от 12 до 17 лет получили одну дозу прививки против COVID-19 и еще свыше 62 тысяч имеют полную защиту", - отметила Карчевич.

Напомним, за минувшие сутки, 10 февраля 2022 года, в Украине обнаружили 41 тысячу 229 новых подтвержденных случаев COVID-19. На коронавирус за это время заболели 3 тысячи 369 детей.

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