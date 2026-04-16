Психиатр назвал 7 ранних признаков деменции и болезни Альцгеймера: на что обращать внимание

Деменция часто начинается с потери памяти, говорит врач.

Пожалуй, для многих самым большим страхом, связанным со старением, являются заболевания мозга, такие как деменция или болезнь Альцгеймера. Психиатр Дэниел Амен отмечает, что существуют определенные ранние признаки таких заболеваний, на которые следует обращать внимание.

По его словам, к потенциальным тревожным сигналам, таким как провалы в памяти, нужно относиться очень серьезно. Врач добавил, что болезнь Альцгеймера на самом деле начинается в мозге за десятилетия до появления каких-либо симптомов. Ресурс Your Tango пишет о 7 ранних признаках, на которые стоит обратить внимание.

Заметные проблемы с памятью

Доктор Амен имеет довольно нетрадиционные взгляды на то, как работает человеческий мозг. Несмотря на это, он популярный в США врач. По его словам, когда наблюдается заметное резкое ухудшение памяти, пришло время подробнее разобраться в ситуации.

"Подумайте, как больно и тяжело удалять памятные фотографии со своего телефона. А теперь представьте, как это обидно, когда ваш мозг делает это без вашего разрешения. Деменция часто начинается с потери памяти. Однако постепенно она прогрессирует до стадии, когда человек не способен самостоятельно заботиться о себе", – пояснил он.

Плохая способность к суждению и импульсивность

Такие проявления могут говорить о том, что активность вашей лобной доли – той части мозга, которая контролирует вас – снижается. По словам Амена, это не является хорошим знаком.

Но исследования показали, что раннее вмешательство может замедлить или даже предотвратить развитие таких симптомов.

Короткая продолжительность внимания и постоянное отвлечение

В случае деменции или болезни Альцгеймера постоянное отвлечение внимания у человека отличается от таких состояний, как СДВГ. Если ситуация внезапно обостряется, пора начать консультироваться с врачом, советует Амен.

Ранние вмешательства могут включать в себя все: от лекарств до психотерапевтического лечения, изменений образа жизни и рациона, физических упражнений и сенсорной стимуляции.

"С медицинской точки зрения, вот что, по нашему мнению, происходит: сканирование мозга сейчас показывает, что хроническая чрезмерная стимуляция, включая прокрутку ленты, уведомления, новости и многозадачность, уменьшает префронтальную кору, усиливает стрессовые пути и перегружает мозг шумом", – добавил доктор Майкл Хантер.

Плохое настроение

По словам Амена, депрессия удваивает риск развития болезни Альцгеймера у женщин и увеличивает его в четыре раза у мужчин. Это расстройство является одним из ранних симптомов болезни Альцгеймера.

"Чрезмерное пролистывание ленты в социальных сетях разрушает ваш мозг. Это приводит к сокращению продолжительности внимания, повышению отвлекаемости и разрушает систему вознаграждения вашего мозга. Показ идеального совершенства в социальных сетях также создает ложное представление, что все, кроме вас, совершенны и имеют идеальную жизнь, что вредит вашему благополучию", – добавила психолог Патриция Шмидт.

Избыточный вес

По мере того, как ваш вес растет, размер и функции вашего мозга уменьшаются, утверждает доктор Амен. Одно исследование, посвященное МРТ мозга, показало, что у людей с избыточным весом объем мозга в среднем на 4% меньше, а сам мозг выглядит примерно на восемь лет старше, чем фактический возраст человека. У людей с ожирением эти показатели удвоились – до 8% и 16 лет соответственно.

Низкий уровень энергии

Если вам не хватает энергии в течение дня, это может говорить о сниженном кровотоке во всем теле, включая мозг, говорит доктор Амен.

Исследователи уже изучали связь между кровотоком и здоровьем мозга. Одно из таких исследований было посвящено влиянию, которое низкий кровоток, вызванный диабетом, может оказывать на сердечно-сосудистую систему. Результаты показали рост риска когнитивного спада из-за сосудистой деменции.

Хроническая бессонница или апноэ во сне

Нарушения сна напрямую связаны с деменцией и болезнью Альцгеймера. Ученые также доказали, что проблемы со сном являются прогностическими факторами для обоих заболеваний.

