День борьбы с инсультом отмечается 29 октября. В честь торжества вспоминаем, как определить инсульт и оказать помощь.

Инсульт - очень коварный недуг, который забирает жизни даже молодых людей. Это одна из самых распространенных причин смерти в мире.

Неудивительно, что такой опасной болезни посвятили отдельный день календаря. 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом, который призывает людей серьезно относится к болезни и знать её основные симптомы.

Симптомы инсульта

Основные симптомы инсульта нужно знать каждому человеку независимо от возраста. Это знание может спасти вашу жизнь или жизнь вашего близкого человека. Выделяют два типа инсульта - ишемический (закупорка сосудов головного мозга) или геморрагический (разрыв сосуда и кровоизлияние в мозг). Они имеют как общие, так и отличительные симптомы.

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Главные симптомы инсульта такие:

внезапная резкая мигрень (при геморрагическом инсульте);

разный размер зрачков(при геморрагическом инсульте);

сильное головокружение;

рвота и тошнота;

нарушение координации - человек не может поднять обе руки одновременно или устоять на двух ногах;

проблемы с речью, неспособность ответить на простые вопросы;

скачки артериального давления;

потеря резкости зрения и помутнение в глазах;

кривая ассиметричная улыбка;

онемение лица или конечностей, часто - лишь с одной стороны тела;

потеря сознания.

Первая помощь при инсульте

Немедленно вызывайте скорую помощь при подозрении на инсульт. Пока скорая в пути, начните оказывать первую помощь. Уложите человека на кровать и приподнимите голову, чтобы она была примерно на 30° выше тела. Откройте окна в помещении и расстегните пострадавшему воротник. Человеку с инсультом нужен свежий воздух. Запрещено давать человеку еду и воды, поскольку он может захлебнуться. Поверните больному голову набок, если у него рвота. Если человек теряет сознание, и вы умеете делать массаж сердца и искусственное дыхание - сделайте эти манипуляции. Но если не умеете, то можете лишь навредить.

Профилактика инсульта

Чтобы уберечься от этого опасного недуга, важно вести здоровый образ жизни. Хотя некоторые факторы риска заболевания изменить нельзя, такие как возраст и наследственность, но снизить шанс развития инсульта возможно.

Постарайтесь меньше нервничать и избегать конфликтов. Откажитесь от курения и алкоголя - вредные привычки серьезно повышает риск развития инсульта. Они сужают сосуды в мозгу, что может стать причиной инсульта. Контролируйте и регулярно измеряйте давление , особенно если оно у вас часто повышается. Избавьтесь от лишнего веса . Если у вас диагностирован диабет - следите за уровнем сахара в крови и не пропускайте прием таблеток. У людей с диабетом инсульт возникает чаще. Людям с варикозом и густой кровью рекомендуется принимать противотромбозные препараты. Их может выписать кардиолог.

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