Если у вас проявляются эти симптомы - рекомендуется сдать кровь на определение уровня глюкозы.

Сахарный диабет - очень опасная и коварная болезнь, которая ежегодно забирает жизни 1,5 миллиона человек. Выделяют два типа болезни, которые имеют свои специфические признаки, но им присущи и общие симптомы. Эти симптомы могут проявляться задолго до того, как больному поставят диагноз.

Врачи назвали главные ранние признаки диабета на ранней стадии. Если вы обнаружили несколько признаков у себя - стоит сдать анализ крови на уровень глюкозы.

Ранние симптомы диабета

Постоянная жажда . Человека с диабетом мучает постоянная сухость во рту, сколько бы воды он не пил. Нередко жажда обостряется ночью, и человек просыпается от сильного желания пить.

. Человека с диабетом мучает постоянная сухость во рту, сколько бы воды он не пил. Нередко жажда обостряется ночью, и человек просыпается от сильного желания пить. Потеря веса . Это частый симптом диабета, особенно 1 типа. Если вы быстро худеете, хотя питаетесь и двигаетесь как обычно - это тревожный звоночек.

. Это частый симптом диабета, особенно 1 типа. Если вы быстро худеете, хотя питаетесь и двигаетесь как обычно - это тревожный звоночек. Постоянный неутолимый голод . Больные диабетом люди почти никогда не чувствуют сытости. Даже после сытного обеда голод наступает уже через час. Происходит это из-за нарушения обменных процессов сахара в организме.

. Больные диабетом люди почти никогда не чувствуют сытости. Даже после сытного обеда голод наступает уже через час. Происходит это из-за нарушения обменных процессов сахара в организме. Необъяснимая усталость . Вы хорошо высыпаетесь, полноценно питаетесь и не перетруждаетесь, но по утрам вам тяжело встать с кровати. Потеря физических сил и истощение - частые спутники диабета.

. Вы хорошо высыпаетесь, полноценно питаетесь и не перетруждаетесь, но по утрам вам тяжело встать с кровати. Потеря физических сил и истощение - частые спутники диабета. Частое мочеиспускание . Эта проблема встречается при многих заболеваниях, но в совокупности с уже перечисленными симптомами должна насторожить. Постоянные позывы к мочеиспусканию связаны с тем, что организм таким образом пытается вывести излишек сахара.

. Эта проблема встречается при многих заболеваниях, но в совокупности с уже перечисленными симптомами должна насторожить. Постоянные позывы к мочеиспусканию связаны с тем, что организм таким образом пытается вывести излишек сахара. Онемение и судороги в ногах - очень опасный симптом, присущий диабету 2 типа. Это серьезный повод для визита к врачу. Если медлить с лечением, то всё может закончиться ампутацией ноги.

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