Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине считается стабильной, отметил министр здравоохранения.

С первых дней 2023 года в Украине фиксируют незначительный рост количества случаев заболевания COVID-19.

Из-за того, что нашли новый штамм - коронавирус "Кракен", не ожидаются какие-то критические последствия, об этом во время информационного телемарафона сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Считаем ситуацию стабильной, потому что в среднем на койках в больницах, в учреждениях здравоохранения находится 3,5-4 тысячи пациентов. Приход новых или госпитализация новых не превалирует над тем количеством, которое выписывается из учреждений здравоохранения. Поэтому тенденции к росту количества госпитализированных, в частности, тенденции к росту количества пациентов, находящихся в реанимационных учреждениях из-за коронавирусной болезни или подключенных к аппаратам кислородной терапии, мы сегодня не отмечаем", - сказал он.

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Что касается нового штамма вируса с названием "Кракен", то, по словам Ляшко, его появление в Украине пока не несет за собой каких-то критических последствий.

"Фиксируя, что новый штамм приводит к более интенсивному инфицированию, мы не видим сегодня пока более сложных последствий течения болезни, особенно у вакцинированных людей", - сказал он.

Новый коронавирус - что стоит знать

Как сообщал УНИАН, в Украине на днях зафиксировали первый случай заражения новой сублинией варианта SARS-CoV-2 Omicron XBB.1.5, или штаммом под названием "Кракен". Случай был зафиксирован в Сумской области у человека, который не прошел курс вакцинации от коронавируса.

Этот вариант коронавируса, по данным ВОЗ, уже обнаружили в 29 государствах мира. "Кракен" начал доминировать в США всего за несколько недель, поэтому считается, что из-за него возможна новая волна пандемии.

Стоит отметить, что этот штамм коронавируса уже нашли в России на территории Пензенской области. Об обнаружении этого штамма сообщалось 12 января.

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