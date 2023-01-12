Данный штамм характеризуется высокой заразностью.

В Пензенской области РФ выявили первый на территории России случай заражения разновидностью коронавируса "Кракен". Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Первый случай заражения вирусом субварианта "Омикрона" - XBB.1.5 "Кракен" был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2", — говорится в сообщении.

Данный штамм характеризуется высокой заразностью. Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали подвариант омикрон-штамма XBB.1.5 "самым заразным из тех, что были выявлены до этого".

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Коронавирус в 2023 году в мире

Напомним, в мире распространяется новый штамм коронавируса – Omicron XBB.1.5. Он стал доминирующим штаммом в США всего лишь за несколько недель и может привести к новой волне пандемии. В ВОЗ заявляли, что этот штамм уже обнаружили в 29 странах мира.

К счастью, коронавирус Omicron XBB.1.5 в Украине не обнаружен, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране контролируемая. Но все равно не забывайте вакцинироваться.

Ранее в Национальном институте здоровья в США проанализировали ткани умерших от COVID-19 пациентов и обнаружили, что вирус SAR-CoV-2 может даже проникать в мозг.

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