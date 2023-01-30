Глава организации рассказал о точке "перелома" в вопросе опасности пандемии коронавирус для общества.

Пандемия коронавируса все еще вызывает чрезвычайную озабоченность в сфере здравоохранения и представляет опасность для человечества.

Как отметил глава Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, к такому выводу пришел комитет по чрезвычайным ситуациям COVID-19 на очередном заседании 27 января, пишет Politico.

Гебреїсус согласился с заключением комитета и отметил, что теперь для общества существует постоянный риск, связанный с COVID-19: все еще наблюдается большая смертность из-за коронавируса, а частота применения вакцины недостаточна в странах с низким и средним уровнем дохода.

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В то же время он заявил, что пандемия не будет длиться долго. Она не представляет такой угрозы, как это было в начале распространения штамма, когда коронавирус распространялся по миру со скоростью "лесного пожара".

В то же время комитет ВОЗ рекомендовал разработать предложение по альтернативному механизму, который бы сохранял международное внимание к COVID-19 даже после того, как вирус больше не будет классифицироваться чрезвычайно опасным для общества.

Также издание цитирует слова гендиректора "Глобального альянса по вакцинам и иммунизации" (Gavi, Vaccine Alliance) Сета Беркли. Он также отметил, что заключение комитета ВОЗ свидетельствует о том, что глобальная угроза для человечества все еще не миновала.

"Хотя мир достиг значительного прогресса за последние два года, внедрив больше и быстрее глобальное внедрение вакцины в истории, мы не можем позволить себе быть самодовольными", - сказал он.

Новый штамм коронавируса "Кракен"

С наступлением 2023 года по миру начал распространяться новый штамм COVID-19 - Omicron XBB.1.5. Этот вариант коронавируса начал доминировать в США всего за несколько недель, поэтому считается, что из-за него может возникнуть новая волна пандемии.

24 января в Украине зафиксировали первый случай заражения новой версией варианта SARS-CoV-2 Omicron XBB.1.5, или "Кракен". Как отметили в Минздраве, новый штамм нашли в Сумской области у человека, который не прошел курс вакцинации.

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