По словам врача, ряженку можно включить в ежедневный рацион, но следует учитывать некоторые особенности этого напитка.

Ряженка и кефир – одни из самых популярных кисломолочных продуктов, которые часто сравнивают по пользе для здоровья и влиянию на вес. В то же время оба напитка имеют свои особенности, и выбор между ними зависит от индивидуальных потребностей организма.

Врач-гастроэнтеролог Медицинского дома Odrex Павел Андрющенко рассказал в комментарии УНИАН, сколько ряженки можно выпивать в день и чем она на самом деле полезна.

Как ряженка влияет на организм – польза и вред напитка

Сначала врач объяснил, для чего нужно пить ряженку. По его словам, этот напиток является продуктом ферментации сквашенного молока, благодаря чему он обычно усваивается легче, чем обычное молоко – во время ферментации часть лактозы перерабатывается, а большинство питательных веществ остается:

"Ряженка содержит белок, кальций и полезные молочнокислые бактерии, поэтому способна поддерживать пищеварение и, кроме того, хорошо насыщает".

Впрочем, несмотря на полезные свойства, этот продукт подходит не всем. Например, говоря о том, чем вредна ряженка, Андрющенко подчеркнул, что лактоза в ней не исчезает полностью, поэтому напиток может вызывать дискомфорт и повышенное газообразование у людей с ее непереносимостью.

Кроме того, он обратил внимание на относительно более высокую жирность, которую, по сравнению с кефиром, имеет ряженка: польза для организма от этого, конечно, не уменьшается, но людям с избыточным весом или тем, кто контролирует калорийность рациона, стоит употреблять ее в умеренных количествах.

Что лучше: кефир или ряженка

Сравнивая ряженку и кефир, гастроэнтеролог подчеркнул, что оба продукта могут быть частью сбалансированного питания, однако имеют определенные различия.

Кефир, по его словам, обычно содержит меньше жира, поэтому чаще рекомендуется для ежедневного употребления, особенно тем, кто стремится похудеть или поддерживать форму.

В то же время ряженка обладает более высокой энергетической ценностью, а также более мягким и сладковатым вкусом, что делает ее более привлекательной для людей, которые не любят кислые напитки или имеют к ним повышенную чувствительность.

Как ряженка влияет на организм – польза при похудении

Говоря о влиянии на вес, гастроэнтеролог подчеркнул, что ряженка сама по себе не обладает "жиросжигающим" эффектом, но может помогать контролировать аппетит благодаря содержанию белка:

"Ощущение сытости при ее употреблении сохраняется дольше, а значит, можно избежать лишних перекусов".

Вместе с тем врач отметил: из-за относительно высокой калорийности важно не превышать рекомендуемые порции. Именно умеренность и сбалансированный рацион, а не отдельный продукт, являются ключевыми факторами контроля веса.

Чем полезна ряженка на ночь

Также эксперт опроверг распространенный миф о том, почему нельзя пить ряженку на ночь. По его мнению, это вполне допустимо, если продукт не вызывает неприятных ощущений:

"Это один из вариантов легкого перекуса, но существенной разницы между ней и кефиром в вечернее время нет".

Вообще, что касается регулярности потребления, специалист настаивал на умеренности. Он пояснил, что ряженку действительно можно включать в ежедневный рацион, но важно соблюдать рекомендуемые объемы.

Так, оптимальной, по его словам, считается порция примерно 150–250 мл в день – "этого достаточно, чтобы получить пользу и не перегрузить организм".

Поэтому время употребления не имеет принципиального значения – ряженку можно пить как утром, так и в течение дня или вечером. Гораздо важнее, по мнению специалиста, общий баланс питания.

справка Павел Андрющенко гастроэнтеролог Павел Андрющенко - член Украинской гастроэнтерологической ассоциации и Европейской ассоциации по изучению болезней печени (EASL). Работает по современным международным протоколам, адаптированным к украинским реалиям. Сфера его интересов включает функциональные расстройства пищеварительного тракта и влияние стресса и ментального здоровья на работу органов желудочно-кишечного тракта, метаболические нарушения и патологии, связанные с избыточным весом или ожирением.

