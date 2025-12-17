Этот напиток обладает целым рядом полезных свойств для организма.

Потребление кефира связано с изменениями баланса микробиома, что может способствовать здоровью пищеварительной, иммунной и метаболической систем.

Об этом говорится в обширном обзоре ученых о влиянии кефира на здоровье, пишет News-medical. Ученые отметили, что молочнокислые бактерии ферментируют молочные субстраты, метаболизируя лактозу и производя молочную кислоту. Помимо молочной кислоты, микробы вырабатывают бактериоцины, кателицидин, углекислый газ, ацетальдегид и перекись водорода, которые потенциально могут ослаблять или уничтожать распространенные кишечные патогены.

В кефире также были обнаружены антимикробные бактерии. Уксусная кислота и ее метаболиты, также обнаруженные в кефире, могут усиливать моторику подвздошной кишки, улучшать кровоток в толстой кишке и способствовать поддержанию гомеостаза эпителия.

Видео дня

В кефире присутствуют дрожжи, которые обладают антимикробными, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые могут помочь при таких заболеваниях, как синдром раздраженного кишечника и болезнь Крона.

Исследования показали различные эффекты после употребления кефира. Например, у тяжелобольных пациентов кефир повысил индекс здоровья кишечной микробиоты, несмотря на снижение ее разнообразия. У женщин наблюдалось значительное увеличение количества бактерий и улучшение показателей физической функции и психического здоровья.

Ученые также установили, что потребление кефира изменяет количество молочнокислых бактерий в кишечном микробиоме, что может способствовать изменениям в состоянии здоровья кишечника и всего организма. Например, исследования показали, что кефир приводит к положительным изменениям уровня инсулина, если употреблять его натощак, а также к нормализации артериального давления.

Также установлено, что потребление кефира снижало уровень бектерий, вызывающих кариес как у взрослых, так и у детей.

Другие новости о пользе кефира

Ранее были названы 5 причин пить кефир ежедневно. В частности, диетологи отметили, что в кефире много пробиотиков и необходимых питательных веществ, а они отвечают за многочисленные преимущества продукта - от здоровья кишечника до поддержания мышц.

Вас также могут заинтересовать новости: