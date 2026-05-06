Чай или кофе: ученые узнали, какой напиток может снизить риск переломов у женщин 50+

Один из напитков способствует повышению плотности костной ткани.

Ежедневный выбор между чаем и кофе может оказать заметное влияние на здоровье костей у женщин старшего возраста. К таким выводам пришли исследователи, проанализировавшие пищевые привычки и состояние костной ткани тысяч участниц, пишет ScienceAlert.

Как отмечается, остеопороз остается одной из самых распространенных проблем среди женщин после 50 лет. По оценкам специалистов, с этим заболеванием сталкивается каждая третья женщина. Оно возникает из-за нарушения баланса между разрушением и восстановлением костной ткани, в результате чего кости становятся хрупкими и более подверженными переломам. Риск возрастает после менопаузы, когда снижается уровень эстрогена – гормона, играющего важную роль в поддержании прочности костей.

В рамках исследования, опубликованного в журнале Nutrients, ученые из Университета Флиндерса в Австралии изучили данные почти 9700 женщин из США в возрасте старше 65 лет. В течение примерно 10 лет участницы неоднократно сообщали о своих привычках в отношении употребления напитков, а также проходили обследование для определения минеральной плотности костей, что является одним из ключевых показателей их состояния.

Результаты показали, что у женщин, регулярно употреблявших чай, плотность костной ткани в области бедра была несколько выше. Ученые предполагают, что это связано с наличием в чае катехинов – веществ, которые могут стимулировать клетки, ответственные за формирование костей. Особенно положительный эффект чая зафиксировали у женщин с избыточным весом.

"Даже небольшое улучшение плотности костей может привести к уменьшению количества переломов", – отметил эпидемиолог из Флиндерса Энву Лю.

В то же время с кофе ситуация оказалась сложнее. Те участницы, которые потребляли более пяти чашек кофе в день, чаще имели более низкую плотность костей. Это подтверждает предыдущие данные о том, что кофеин может препятствовать усвоению кальция.

Кроме того, исследователи обнаружили, что употребление кофе связано со снижением плотности костной ткани у женщин, которые на протяжении жизни употребляли значительное количество алкоголя. Это может свидетельствовать об усилении негативного воздействия этих факторов в сочетании.

В то же время ученые предостерегли от поспешных выводов.

"Наши результаты не означают, что вам нужно отказаться от кофе или начать пить чай литрами. Но они действительно предполагают, что умеренное потребление чая может быть одним из простых способов поддержания здоровья костей, и что очень высокое потребление кофе может быть вредным, особенно для женщин, употребляющих алкоголь", – пояснил Лю.

Ранее УНИАН писал, какая пища поможет сохранить кости крепкими после 50 лет. Отмечалось, что в таком возрасте нужно есть больше продуктов с содержанием кальция и витамина D. Одним из таких являются сардины. Они особенно полезны, если есть также маленькие косточки в их составе.

