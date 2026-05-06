Когда принимать витамин D, чтобы он действительно подействовал: ответ диетологов

Определить идеальное время для приема "солнечного витамина" не так просто, как кажется на первый взгляд. Его эффективность напрямую зависит от вашего графика питания, пишет Prevention.

Витамин D, известный как кальциферол, критически важен для усвоения кальция и поддержания иммунной системы. Однако как отмечают эксперты, просто принять таблетку недостаточно. Поскольку этот витамин является жирорастворимым, его обязательно нужно сочетать с определенными продуктами.

Главное правило – привязка к еде. Как отметила Джессика Кординг, доктор медицинских наук. По ее мнению, для большинства людей это означает – принимать добавку во время основного приема пищи.

Интересным остается вопрос: стоит ли пить вечером? Некоторые исследования предполагают, что витамин D может влиять на мелатонин – гормон сна.

"Иногда, если я работаю с кем-то, у кого есть проблемы со сном, я прошу их перейти на прием витамина D вечером", – делится опытом Кординг, добавляя, что поддержание достаточного уровня этого витамина может, наоборот, улучшить качество отдыха.

Кому добавки нужны в первую очередь

По словам экспертов, существуют группы людей, которым труднее всего получить норму естественным путем. В частности, это жители холодных регионов, люди с темным оттенком кожи, пожилые люди и веганы.

Диетолог Кэри Ганс советует обращать внимание на форму выпуска:

"Я бы выбрала витамин D в форме D3 (холекальциферол), который легче усваивается организмом, чем D2".

Также специалисты рекомендуют искать варианты с витамином K2, который усиливает усвоение.

В то же время чрезмерное количество витамина D может быть токсичным. Как говорится в материале, это приводит к накоплению кальция в крови, что грозит тошнотой, слабостью и даже проблемами с почками. Однако большинство взрослых могут безопасно принимать до 4 000 МЕ в день.

"Золотой стандарт – это сдать анализы крови, чтобы понять, на каком ты этапе", – резюмирует Кординг.

