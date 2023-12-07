Ученые описали это открытие как "огромный шаг вперед" в том, как контролировать и лечить это заболевание.

Ученые обнаружили, что барицитиниб - распространенный препарат, используемый для лечения ревматоидного артрита - может сохранить выработку собственного инсулина в организме.

Как пишет Sky News, первое в мире клиническое исследование показало, что распространенный препарат для лечения ревматоидного артрита, может подавлять прогрессирование диабета 1 типа у недавно диагностированных пациентов.

Ученые из Института медицинских исследований Сент-Винсента в Мельбурне обнаружили, что барицитиниб может сохранять выработку собственного инсулина в организме.

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Они описали это открытие как "огромный шаг вперед" в том, как контролировать и лечить это заболевание, и заявили, что их работа "обещает фундаментальное улучшение способности контролировать диабет 1 типа".

Диабет 1 типа - это хроническое заболевание, при котором уровень сахара в крови человека становится слишком высоким, поскольку его организм не может вырабатывать инсулин. Иммунная система их организма ошибочно атакует и убивает клетки поджелудочной железы, вырабатывающие гормон, а это означает, что их выживание зависит от регулярных инъекций инсулина.

Профессор Томас Кей, возглавлявший исследование, сказал: "Мы хотели посмотреть, сможем ли мы защитить от дальнейшего разрушения этих клеток иммунной системой".

Исследователи сделали вывод, что препарат действует путем подавления иммунного ответа, направленного против клеток, продуцирующих инсулин, у людей с диабетом 1 типа.

Профессор Кей отметил, что людям с диабетом 1 типа, участвовавшим в исследовании, которым давали указанный препарат, требовалось значительно меньше инсулина для лечения.

По оценкам ученых, к 2040 году число людей с диабетом 1 типа вырастет до 17,4 млн.

Что такое сахарный диабет

Сахарный диабет - очень опасная и коварная болезнь, которая ежегодно забирает жизни 1,5 млн человек. Выделяют два типа болезни, которые имеют свои специфические признаки, но им присущи и общие симптомы. Эти симптомы могут проявляться задолго до того, как больному поставят диагноз.

Врачи назвали главные ранние признаки диабета. Если вы обнаружили несколько признаков у себя - стоит сдать анализ крови на уровень глюкозы.

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