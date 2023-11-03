Ученые установили связь между количеством съеденной соли и развитием сахарного диабета ІІ типа.

Чрезмерное употребление соли ведет к развитию сахарного диабета ІІ типа. Об этом говорится в новом исследовании Mayo Clinic Proceedings.

Как сообщается, растущая глобальная распространенность диабета ІІ типа является серьезной проблемой здравоохранения и основной причиной смертности. Ежегодно более 1 миллиона смертей связано с диабетом.

По прогнозам, к 2030 году заболеваемость диабетом ІІ типа увеличится до 7079 случаев на 100 тысяч человек.

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Людям, подверженным риску развития этого заболевания, например взрослым старше 45 лет и людям с ожирением, часто советуют ограничить потребление сахара, соблюдать сбалансированную диету и регулярно заниматься спортом.

Однако новое исследование предполагает, что сокращение потребления соли также может помочь предотвратить возникновение этого заболевания.

"Мы уже знаем, что ограничение соли может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии, но это исследование впервые показывает, что отказ от солонки на столе может помочь предотвратить диабет ІІ типа", - сказал ведущий автор исследования доктор Лу Ци.

На данный момент не понятно, почему чрезмерное потребление соли влияет на риск развития диабета, однако исследование установило связь между ее употреблением и высоким индексом массы тела.

Как сообщается, ученые из Университета Тулейна исследовали более чем 400 тысяч взрослых в Великобритании в течение почти 12 лет.

У более 13000 участников, регулярно употреблявших соль, развился диабет ІІ типа, при котором организм перестает должным образом регулировать уровень сахара в крови и приводит к резистентности к инсулину.

Исследователи определили, что люди, которые "иногда", "обычно" или "всегда" употребляли соль, имели на 13%, 20% и 39% больше шансов заболеть диабетом ІІ типа соответственно, чем те, кто не ел или ел мало соли.

Что происходит с организмом через месяц после отказа от алкоголя - исследование

Ранее ученые рассказали, что будет, если на месяц отказаться от алкоголя. В частности, отказ от алкоголя снизит риск диабета и улучшит состояние пищеварительной системы.

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