Диетологи советуют не винить себя за переедание, поскольку это случается со многими.

Большинству людей знакомо тяжелое чувство переедания, которое, по словам специалистов, очень вредит здоровью.

Специалисты отметили, что люди в основном переедают во время праздников, когда есть те блюда, которые мы не едим каждый день, пишет Aarp.org. "Легко увлечься радостью и празднованием или обратиться к еде как к способу управления тревогой и стрессом. Но и то, и другое способствует перееданию", - сказал психолог и специалист по расстройствам пищевого поведения Кейт Крейген.

Если переедание войдет в привычку, то это может привести к расстройству пищевого поведения или набору лишнего веса. А большой вес увеличивает риск возникновения проблем с сердцем, инсульта, диабета 2 типа, проблем с дыханием, многих видов рака и преждевременной смерти.

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Но даже в краткосрочной перспективе переедание оказывает влияние на организм, отметили эксперты и назвали шесть вещей, которые происходят с вашим телом, когда вы едите слишком много, и что можете сделать, чтобы чувствовать себя лучше.

1. Желудок расширяется и давит на другие органы. Желудок, как воздушный шар, который расширяется, когда вы едите. Когда он пуст, то похож на изюм, сказал гастроэнтеролог Мэтью Хошейт. "Он сморщен, поэтому не занимает много места в животе", - пояснил он.

А когда вы все время едите, то желудок растягивается, чтобы вместить дополнительную пищу, и живот раздувается. "Это неприятное чувство", - сказала диетолог Дженнифер Эрлз.

2. Ваш метаболизм ускоряется. Чтобы помочь организму расщепить всю пищу, ваш метаболизм временно ускоряется после обильного приема пищи, пояснила диетолог Бриттани Вернер. Она отметила, что такое переключение на перегрузку может вызвать у некоторых людей временное ощущение жара, потливости или головокружения после слишком большого количества еды. "Это ваше тело пытается выполнить свою работу", - объясняет она.

3. Сердце бьется сильнее, чтобы отправить дополнительную кровь в пищеварительную систему. "Когда вы едите слишком много, ваше тело отвлекает поток крови и энергии от мозга и других органов к кишечнику, - пояснил Хошейт. Это одна из причин, почему вы чувствуете усталость".

Ваше сердце также бьется быстрее в течение нескольких часов, чтобы перекачивать дополнительную кровь, необходимую организму для пищеварения.

4. Чувство усталости и вялости. Вы, наверное, заметили, что у вас не так много энергии, когда ваш желудок набит. Падение уровня энергии – это нормально, потому что ваше тело очень усердно работает, чтобы переварить пищу. По словам Хошейт, после еды органы также выделяют дополнительные ферменты и гормоны, такие как лептин и серотонин, которые могут способствовать усталости. Исследования показали, что после переедания человек может чувствовать сонливость и вялость в течение четырех часов.

5. Уровень сахара в крови может резко повыситься, а затем резко упасть. Когда вы едите, уровень сахара в крови повышается, особенно если вы едите продукты с высоким содержанием сахара и углеводов. Это побуждает ваше тело вырабатывать гормон инсулин. Если организм не может выработать достаточное количество инсулина, уровень сахара в крови резко возрастает, а затем падает. Это может способствовать ощущению вялости и усталости.

6. У вас может возникнуть изжога и кислотный рефлюкс. Люди часто испытывают изжогу и вздутие живота после переедания. Изжога возникает, когда желудочная кислота и другое содержимое желудка попадают в пищевод, создавая неприятное ощущение жжения в груди.

Хорошей новостью является то, что большинство людей чувствуют себя хорошо через несколько часов после того, как съели слишком много. Исследования показывают, что организм довольно быстро восстанавливается после одного эпизода переедания.

Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы облегчить дискомфорт в следующий раз, когда переедите.

Не корите себя. Большинство людей время от времени переедают;

Оставайтесь в вертикальном положении. Это поможет естественному процессу пищеварения. Это также снижает риск изжоги и кислотного рефлюкса;

Легкая активность, например прогулка, может помочь облегчить дискомфорт и побудить тело начать сжигать лишние калории;

Пить воду. Смешивание жидкости с твердой пищей облегчает процесс пищеварения в желудке и может помочь предотвратить запор;

Попробуйте продукты с имбирем или мятой. Оба эти средства помогают успокоить желудок;

Примите антацид от изжоги. Антациды, отпускаемые без рецепта, помогают нейтрализовать желудочную кислоту и быстро облегчить симптомы изжоги.

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