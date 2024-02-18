Она отметила, что оливковое масло буквально творит чудеса с человеческим организмом.

Польза оливкового масла для здоровья широко известна, но спортивный диетолог Эбигейл Робертс заявила, что его ежедневное употребление может принести удивительные результаты для организма.

Диетолог утверждает, что ежедневное употребление порции оливкового масла может помочь людям сбросить вес и вернуть здоровые волосы, ногти и суставы, пишет Gloucestershirelive. "Когда вы ежедневно пьете оливковое масло, с вами может случиться что-то необычное. Оливковое масло, особенно экстра-класса, является одним из самых популярных суперпродуктов. Оно наполнено антиоксидантными соединениями, такими как витамин Е, олеацеин и олеокантал. А также соединения, называемые полифенолами, которые феноменально полезны для волос, кожи, суставов и веса", - подробно рассказала сециалист.

"Оливковое масло особенно богато полезными жирными кислотами, которые оказывают значительную пользу для здоровья кожи и волос. Оно также богато антиоксидантами и полезными для кожи липидами, которые могут помочь решить такие проблемы, как сухость или шероховатость. Хотя многие люди тратят немало денег на кремы для кожи и маски для волос, они склонны забывают о питании", - отметила диетолог.

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Согласно исследованиям Гарварда, доказано, что средиземноморская диета, в которой основное внимание уделяется оливковому маслу, помогает улучшить когнитивные функции и снизить риск деменции. Это связано с тем, что полифенолы в оливковом масле действуют также как естественное болеутоляющее.

Робертс также добавила, что оливковое масло помогает похудеть, поскольку оно богато мононенасыщенными жирными кислотами. Известно, что они помогают сбросить вес за счет увеличения метаболизма, снижения аппетита и уменьшения количества жира в организме.

"Если вы не хотите употреблять его отдельно, то можете включить его в блюдо по вашему выбору. Например, полейте им блюдо из яиц и авокадо или обеденный салат. Хотя нет исследований относительно употребления оливкового масла натощак, важно знать, что чрезмерное его употребление за один раз может вызвать у легкую тошноту", - предупредила диетолог.

Средиземноморская диета

Средиземноморскую диету советуют как врачи так и диетологи. Они отмечают, что она чрезвычайно полезна для поддержания здоровья и здоровой потери веса. Эта диета включает употребление овощей, фруктов, орехов, семян, рыбы.

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