При этом они отметили, что люди, живущие таким образом жизни, меньше болеют раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ученые нашли больше доказательств того, что средиземноморский образ жизни может быть ключом к здоровью и долголетию.

В частности, ученые установили, что люди, ведущие такой образ жизни, уделяют время общению; отдыхают; физически активны, соблюдают диету, богатую фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами с низким потреблением сахара и соли. Все это снижает вероятность преждевременной смерти или смерти от рака.

В новом исследовании приняли участие 110 799 человек в возрасте от 45 до 70 лет. За ними следили в течение девяти лет и в итоге специалисты обнаружили ряд преимуществ средиземноморского образа жизни, поскольку у испытуемых, ведущих такой образ жизни, показатели здоровья были выше.

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За время исследования умерли 4247 человек, в том числе 2401 - от рака и 731 человек от сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечные приступы и инсульты. Исследователи обнаружили, что люди, которые вели средиземноморский образ жизни, на 29% реже умирали по сравнению с их сверстниками, которые не вели такой образ жизни. Кроме того, у них также на 28% меньше шансов умереть от рака.

А люди, которые много отдыхали и занимались спортом, а также находили время для общения с друзьями, также реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний.

"Исследование предполагает, что несредиземноморское население может перенять средиземноморскую диету с использованием местных продуктов и перенять общий средиземноморский образ жизни с учетом своего культурного контекста", - прокомментировала ведущий автор Мерседес Сотос Прието из Гарварда.

Польза средиземноморской диеты

Ученым уже давно известно, что средиземноморский образ жизни лучше всего подходит человеку. Особенно изученная в этой связи средиземноморская диета. Например, американские медики и специалисты в области диетологии, проанализировав около 40 наиболее популярных типов питания, пришли к выводу, что самый лучший вариант - средиземноморская диета. Многие специалисты констатировали, что это наиболее простой и полезный для здоровья тип питания, который является наиболее предпочтительным при болезнях сердца и диабете.

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